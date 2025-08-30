augusztus 30., szombat

Ők lesznek a Liget Utcabál sztárfellépői szeptember első szombatján

Címkék#Liget Utcabál#Debrecen#sztárfellépő

Forrás: Katona Erzsébet/Facebook

Idén tizennegyedik alkalommal rendezik meg a Liget Utcabált Debrecenben szeptember 6-án, szombaton a Szabó Lőrinc utcában, ahol a főzőverseny mellett gyerekprogramok és minden bizonnyal sztárfellépők szórakoztatják majd a közönséget – osztotta meg közösségi oldalán Katona Erzsébet önkormányzati képviselő.

A jó hangulatot és zenét Luca Balduccio, Krisz Rudi és Dj. Németi szolgáltatja majd. 

 

