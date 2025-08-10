1 órája
Nagy bulival zárják a nyarat Nagyrábén: jön a Nyárzáró Szabadtéri Party!
Idén is színes, családbarát programokkal és fergeteges bulival búcsúztatja a nyarat Nagyrábé.
Augusztus 16-án, szombaton délután négytől hajnal egyig tartó ingyenes nyárzáró szabadtéri partyval vár mindenkit Nagyrábé a Kossuth Lajos Művelődési Ház és Könyvtár udvarán – osztotta meg közösségi-oldalán a település önkormányzata.
Milyen programok lesznek a nyárzárón?
A programok már 16 órától indulnak: lesz lézerharc, motoros felvonulás és bemutató, 16.30-tól Neville Tanoda, 17 órakor a „Tábori élet Nagyrábén” – a táborozó gyerekek komédiája, 17.30-kor Ki mit tud?, majd este 8-tól Borbély Jocó műsora szórakoztatja a közönséget. Az este sztárvendége 21 órától a Dj Gruber lesz, a buli pedig egészen hajnalig tart.
A rendezvényen a vendégeket egy tányér babgulyással is megvendégelik, ezen túl a Chili Büfé és a Revolution gondoskodik a finomságokról.
A program ingyenes, rossz idő esetén a művelődési ház nagytermében rendezik meg.
