augusztus 10., vasárnap

Lőrinc névnap

36°
+35
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Programajánló

3 órája

Nyárzáró parti Nyírábrányban: Fergeteges mulatós hangulat és tűzijáték is vár

Címkék#Nyírábrány#fellépés#Jolly#koncert

Mulatós sztárparádéval és látványos tűzijátékkal várja a látogatókat Nyírábrány a Tök-Jó Dinnyefesztivál zárónapján.

Haon.hu

Nyárzáró parti Nyírábrányban: augusztus 31-én, szombaton a kastélykertben búcsúztatják a nyarat a Nyírábrányi Tök-Jó Dinnyefesztivál látogatói: egész délután családi programok, gyermeksarok, néptáncbemutatók, közös ebéd, koncertek és este Jolly élő show-ja várja az érdeklődőket – derült ki az esemény Facebook-leírásából.

Jolly is fellép a nyírábrányi nyárzáró partin
Jolly is fellép a nyírábrányi nyárzáró partin
Fotó: Vendel Lajos / Forrás:  MW-archív

A nyárzáró rendezvény koncertsorrendje

18.00-kor Fehér Krisztián lép színpadra,
19.00-kor Lejla zenél,
20.00-tól Burai Krisztián ad koncertet, majd 21:00-tól a mulatós sztár, Jolly gondoskodik az igazi bulihangulatról, hogy méltó módon zárják a fesztivált és a nyarat.

A programot ünnepi tűzijáték koronázza meg.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu