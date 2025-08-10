3 órája
Nyárzáró parti Nyírábrányban: Fergeteges mulatós hangulat és tűzijáték is vár
Mulatós sztárparádéval és látványos tűzijátékkal várja a látogatókat Nyírábrány a Tök-Jó Dinnyefesztivál zárónapján.
Nyárzáró parti Nyírábrányban: augusztus 31-én, szombaton a kastélykertben búcsúztatják a nyarat a Nyírábrányi Tök-Jó Dinnyefesztivál látogatói: egész délután családi programok, gyermeksarok, néptáncbemutatók, közös ebéd, koncertek és este Jolly élő show-ja várja az érdeklődőket – derült ki az esemény Facebook-leírásából.
A nyárzáró rendezvény koncertsorrendje
18.00-kor Fehér Krisztián lép színpadra,
19.00-kor Lejla zenél,
20.00-tól Burai Krisztián ad koncertet, majd 21:00-tól a mulatós sztár, Jolly gondoskodik az igazi bulihangulatról, hogy méltó módon zárják a fesztivált és a nyarat.
A programot ünnepi tűzijáték koronázza meg.