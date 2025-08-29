Megmutatta kiskastélyát a debreceni régiségkereskedő, vajon ki lehet az ismert férfi? Eláruljuk!

A Hal a tortán új évadában a TV2 kereskedői egy teljesen új oldalukat mutatják meg Tillával kiegészülve. A csapatból a Kincsvadászok Nagyházi Lőrinc fogott először fakanalat, sőt, mesés otthonába is bepillantást engedett, amitől leesett az állunk

Nagyházi Lőrinc ragadott fakanalat a Hal a tortánban

Forrás: MW-archív

Nagyházi Lőrinc a Hal a tortánban

A Kincsvadászok szakértői: Katona Szandra, Molnár Viktor, Nagyházi Lőrinc és Fertőszögi Péter ismét egymás ellen küzdenek, igaz most nem egy értékes műtárgyért. Sőt, a „licitbe” még Till Attila is beszállt, hiszen a Hal a tortán 2025-ös évadában ő is szeretné megmutatni, hogy bizony van olyan terület, ahol lefőzi a kereskedőket. A versenyt Lőrinc nyitotta meg, aki mesés otthonába is bepillantást engedett – olvasható a Ripost cikkében. Nagyházi Lőrinc háza egy hatalmas birtokon fekszik a Balaton és Kaposvár között, amihez hasonlót leginkább csak a filmekben láthatunk. Az is kiderült, hogy a hatalmas területen egy teljes gazdaság is helyet kapott, így valamivel a bevásárlás is egyszerűbb volt a főzés előtt.

A Hal a tortán hétfői séfje, Nagyházi Lőrinc slambucot készített főfogásként a vendégeinek, és a műsorban összegezte, miért ezt a hajdúsági tésztaételt választotta. Kevesen tudják, hogy Nagyházi Lőrinc debreceni származású édesapja receptje alapján készített el egy tésztából és krumpliból álló zsíros fogást családja az alsóbogáti kiskastélyban. A finom étel mindenkinek nagyon ízlett, kicsit megúszósnak gondolták, de ettől függetlenül értékelték Lőrinc főztjét.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

A Nagyházi Galéria története

A Nagyházi Galéria egy családi hagyomány folytatásaként jött létre. Nagyházi János, Nagyházi Csaba édesapja 1901-ben Debrecenben született. Egész fiatalon, az 1920-as években kezdett műtárgyakkal foglalkozni, különösen a numizmatika érdekelte.