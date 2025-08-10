Nagy bulit tartottak a debreceni városrészben

A városrészekben működő civil szervezetek rengeteget dolgoznak azért, hogy összetartó közösségek jöjjenek létre Debrecenben – olvasható Széles Diána alpolgármester közösségi oldalán.

Mint írta, az EU-Roma Országos Egyesület által szervezett szombati, Nagysándor-telepi közösségi nap is erről szólt, erősítette az együvé tartozás érzését. A nap során a kicsiknek és a nagyoknak is készültek programokkal.