Nagy bulit tartottak a debreceni városrészben

Nagy bulit tartottak a debreceni városrészben

Jó volt a hangulat a debreceni városrészben

Forrás: Facebook / Széles Diána

A városrészekben működő civil szervezetek rengeteget dolgoznak azért, hogy összetartó közösségek jöjjenek létre Debrecenben – olvasható Széles Diána alpolgármester közösségi oldalán.

Mint írta, az EU-Roma Országos Egyesület által szervezett szombati, Nagysándor-telepi közösségi nap is erről szólt, erősítette az együvé tartozás érzését. A nap során a kicsiknek és a nagyoknak is készültek programokkal.

 

