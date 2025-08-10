Helyi életstílus
3 órája
Nagy bulit tartottak a debreceni városrészben
Jó volt a hangulat a debreceni városrészben
Forrás: Facebook / Széles Diána
A városrészekben működő civil szervezetek rengeteget dolgoznak azért, hogy összetartó közösségek jöjjenek létre Debrecenben – olvasható Széles Diána alpolgármester közösségi oldalán.
Mint írta, az EU-Roma Országos Egyesület által szervezett szombati, Nagysándor-telepi közösségi nap is erről szólt, erősítette az együvé tartozás érzését. A nap során a kicsiknek és a nagyoknak is készültek programokkal.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre