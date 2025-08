Muzeális értékű fogás! Évtizedek óta pihenhetett a debreceni tó fenekén! Fotón mutatjuk

„A tej élet, erőm, egészség” hirdeti a szöveg, ami simán kiolvasható rajta, ahogy az ára is: 4,80, azaz négy forint nyolcvan fillér. Ez bizony nem tegnap volt. A fiatalabb generáció tagjai nem is ismerik már a fillért, ahogy a zacskós tejet se. Kicsit utánakerestünk, mikori lehet ez a darab. Nyugodtan kijelenthetjük, hogy muzeális értékű a fogás. A szöveg, a betűtípus, az 1970-1980 évek zacskója, az ára alapján 1983-1988 között lehetett valamikor. Akárhogy is nézzük, évtizedek óta pihenhet a tó fenekén, vagy a környéken és végül ott kötött ki