Mutatjuk az idei legnagyobb amurfogást a debreceni horgászhelyen! – fotóval!

Tovább pörög az amurszezon, és egy újabb példány is jelzi, hogy bizony érdemes rájuk rájuk próbálni – közölte közösségi oldalán a Látóképi-tározó. Mint írják, a napokban éjszaka Kovács Tamás a debreceni ágban, a kis erdő melletti részen vette célba a nádrágókat egy part közeli etetést kialakítva.

A képen látható az idei legnagyobb amurfogás a Látóképen

Forrás: Látóképi-tározó/Facebook

„Csalinak egy szem citromsárga pop-up volt felkínálva, 14 mm méretben. A hal este 11 óra után érkezett, a súlya pedig 18,50 kilogrammot nyomott. Ez az idei legnagyobb kifogott amur Látóképen” – áll a bejegyzésben.

