augusztus 31., vasárnap

BellaErika névnap

20°
+32
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Helyi életstílus

1 órája

Mézfesztivált tartanak a Bocskaikertben!

Címkék#hagyomány#Szőllős Sándor#Bocskaikert

Haon.hu
Mézfesztivált tartanak a Bocskaikertben!

Mézfesztivált tartanak a Bocskaikertben

Forrás:  MW-archív

Fotó: Lang Róbert

A Mézfesztivál már hagyománynak számít Bocskaikertben, éppen ezért szeptember 7-én, vasárnap ismét megtartják az általános iskola melletti téren – osztotta meg közösségi oldalán Bocskaikert polgármestere, Szőllős Sándor. Mint írja, a mézfesztivál hosszú évek óta rendkívül népszerű a helyi lakosok és a környező településen élő emberek körében. 

A programjaink középpontjában a gyermekek állnak, a programokat az eddigi hagyományoknak megfelelően ingyenesen biztosítjuk a rendezvényünkre kilátogatók számára

 – olvasható.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu