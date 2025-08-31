Helyi életstílus
1 órája
Mézfesztivált tartanak a Bocskaikertben!
Mézfesztivált tartanak a Bocskaikertben
Forrás: MW-archív
Fotó: Lang Róbert
A Mézfesztivál már hagyománynak számít Bocskaikertben, éppen ezért szeptember 7-én, vasárnap ismét megtartják az általános iskola melletti téren – osztotta meg közösségi oldalán Bocskaikert polgármestere, Szőllős Sándor. Mint írja, a mézfesztivál hosszú évek óta rendkívül népszerű a helyi lakosok és a környező településen élő emberek körében.
A programjaink középpontjában a gyermekek állnak, a programokat az eddigi hagyományoknak megfelelően ingyenesen biztosítjuk a rendezvényünkre kilátogatók számára
– olvasható.
Ezt ne hagyja ki!Áramszünet
4 órája
Órákig nem lesz áram több hajdú-bihari településen - itt a teljes lista!
Ezt ne hagyja ki!Utolsó kívánság
2 órája
Mikor szórhatjuk szeretteink hamvait a Keletibe, és mikor jár érte komoly büntetés?
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre