Mézfesztivált tartanak a Bocskaikertben!

A Mézfesztivál már hagyománynak számít Bocskaikertben, éppen ezért szeptember 7-én, vasárnap ismét megtartják az általános iskola melletti téren – osztotta meg közösségi oldalán Bocskaikert polgármestere, Szőllős Sándor. Mint írja, a mézfesztivál hosszú évek óta rendkívül népszerű a helyi lakosok és a környező településen élő emberek körében.

A programjaink középpontjában a gyermekek állnak, a programokat az eddigi hagyományoknak megfelelően ingyenesen biztosítjuk a rendezvényünkre kilátogatók számára

– olvasható.