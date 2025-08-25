Életét kockáztatta egy romantikus férfi, aki több mint 10 éve hirdeti a szerelmet Hajdú-Biharban!

Sokat halljuk, a szerelem elveszi az ember eszét, és ez bizony a minap megmutatkozott Balmazújvároson is. A Haon stábja éppen egy eseményről tartott hazafelé, amikor a balmazújvárosi víztornyon megpillantottak egy feliratot. Az ikonikus építmény már önmagában vonzza a szemet, a rajta lévő szerelmi vallomás már csak hab a tortán, ami már egy lánykéréssel is felérhetett volna.

Egy igazi szerelmi vallomás olvasható a balmazújvárosi víztornyon

Forrás: Napló-archív

Lánykérés helyett szerelmi vallomás

Szeresselek Zsuzsi

– olvasható a mintegy 45 méter magas víztornyon. Valamint a név után egy cuki szívet is odabiggyesztett a hősszerelmes férfi. A környékbeliek úgy emlékeznek, már több mint 10 éve elkészült a remekmű, azonban senki sem tudta megnevezni, hogy ki játszhatta el az „újvárosi Pókembert”. Annyi biztos, nem akármilyen megmozdulás volt tőle, és nagy szerencséje, hogy nem történt baleset. (Ha történt volna, arról biztosan olvashattunk a hírekben.)

