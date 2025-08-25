augusztus 25., hétfő

Szív küldi

1 órája

Életét kockáztatta egy romantikus férfi, aki több mint 10 éve hirdeti a szerelmet Hajdú-Biharban!

Címkék#balmazújvárosi víztorny#Balmazújváros#felirat

Ilyet ritkán látni, de biztos sok lány szívét megdobogtatja! Egy igazi szerelmi vallomás, ami akár már egy lánykérés is lehetett volna. Ki tudja, lehet azóta már házasok.

Haon.hu

Sokat halljuk, a szerelem elveszi az ember eszét, és ez bizony a minap megmutatkozott Balmazújvároson is. A Haon stábja éppen egy eseményről tartott hazafelé, amikor a balmazújvárosi víztornyon megpillantottak egy feliratot. Az ikonikus építmény már önmagában vonzza a szemet, a rajta lévő szerelmi vallomás már csak hab a tortán, ami már egy lánykéréssel is felérhetett volna.

lánykérés
Egy igazi szerelmi vallomás olvasható a balmazújvárosi víztornyon
Forrás:  Napló-archív

Lánykérés helyett szerelmi vallomás

Szeresselek Zsuzsi

– olvasható a mintegy 45 méter magas víztornyon. Valamint a név után egy cuki szívet is odabiggyesztett a hősszerelmes férfi. A környékbeliek úgy emlékeznek, már több mint 10 éve elkészült a remekmű, azonban senki sem tudta megnevezni, hogy ki játszhatta el az „újvárosi Pókembert”. Annyi biztos, nem akármilyen megmozdulás volt tőle, és nagy szerencséje, hogy nem történt baleset. (Ha történt volna, arról biztosan olvashattunk a hírekben.)

Lánykérés a focimeccsen

Az idei év nem fukarkodott romantikus férfiakból, számtalan megható lánykérésről számoltunk be a Haonon. Legutóbb Nagy Patrik, a Hajdúsámson T T I SZ E kapusa kérte meg szerelme, Zsanett kezét egy mérkőzésen.

Nem is olyan rég számoltunk be róla, hogy a Debreceni VSC egyik szurkolója a második játékrész kezdete előtt kérte meg párja kezét, a Nagyerdei Stadionba a DVSC-Fehérvár találkozón.

Lánykérés a Síparkban

Igazi síelős lánykérés helyszíne volt hétvégén a mátraszentistváni Sípark. Táncoló ratrakok és örömkönnyek között mondott igent Anna a sípálya közepén térdelő vőlegényének – számolt róla be Mátraszentistván Sípark.

Lánykérés is volt a yoUDay során

Király Viktor és Linda épp a szerelemről énekeltek, majd Gábor Betti és Burai Árpi váratlanul bejelentették, hogy valami olyan készül, ami eddig még soha nem volt a yoUDay történetében: bizony, valaki meg fogja kérni a párja kezét. Hirtelen csend lett az addig hangorkántól zengő Nagyerdei Standionban, a romantikus pillanatot pedig a River flows in you című dal kísérte. A hölgy természetesen igent mondott.

Lánykérés a debreceni karneválon

A Debreceni Virágkarnevál lánykérésben tavaly sem maradt le: míg 2023-ban a Nagytemplom előtt tette fel a nagy kérdést egy fiatal férfi a menetben táncoló szerelmének, a keddi felvonuláson az Egyetem sugárúton Zilahy Vandának, a debreceni Feeling Mazsorett és Táncegyesület egyik felkészítő tanárának kérte meg a kezét Varga Áron, a párja.

