augusztus 30., szombat

Rózsa névnap

22°
+36
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
:(

2 órája

„Senkinek nem kívánom” – Kungler Meike Rett-szindrómával, míg édesapja rákkal küzd

Címkék#betegség#Kungler Meike#szindróma

A család rengeteg mindent átélt. Évek óta küzd Rett-szindrómával Kungler Meike, akinek az édesapjának is szembe kellett néznie a gyilkos kórral. Megszólalt az édesanya!

Haon.hu

Az utóbbi időben nem igazán lehetett hallani Kungler Meike állapotáról, azonban a minap édesanyja megtörte a csendet, és a Meike Szebb Jövője közösségi oldalon összegezte az elmúlt hónap történéseit. Néhány hónapja írtunk a Rett-szindrómával küzdő kislányról, akit többen próbálnak segíteni évek óta.

kungler meike
Kungler Meike és édesapja
Forrás: Meike Szebb Jövője/Facebook

Kungler Meike állapota

Régen találkoztunk. Az iskola befejeztével igazából eltűntünk, mert kellett, az élet inkább a befelé fordulásra irányította a családunkat és ez így volt jó és helyes

 – kezdte Meike édesanyja. Rámutatott, a poszthoz néhány képet is csatoltak, amik a nyáron készültek.

Meike elballagott, így jövő héten már iskolás lesz egy speciális debreceni intézményben. El sem hiszem. Úgy néz ki, a férjem, Meike apukája megküzdött a rákkal, és bízunk benne, hogy ennyi volt. Senkinek nem kívánom, amit átéltünk

 – emelte ki.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

Mint írja, Seila 7 éves lett, Apa és Meike már együtt tudták ünnepelni a születésnapjukat. Sőt, a szülők 10 év után kettesben is tudtak nyaralni egy kicsit. A gyerekekre egy közeli barát vigyázott, ami hatalmas segítség volt.

A lányok, most először Szombathelyen nyaraltak. Hihetetlen hálás vagyok érte. Jelenleg az utolsó hetet most az egész család a Borsóházban tölti, persze kutyusostól. Röviden ennyi, de valószínű, hogy sok mindent kihagytam, de ez így van jól

 – zárta gondolatait Meike édesanyja.

Ajánljuk még:

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu