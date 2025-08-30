2 órája
„Senkinek nem kívánom” – Kungler Meike Rett-szindrómával, míg édesapja rákkal küzd
A család rengeteg mindent átélt. Évek óta küzd Rett-szindrómával Kungler Meike, akinek az édesapjának is szembe kellett néznie a gyilkos kórral. Megszólalt az édesanya!
Az utóbbi időben nem igazán lehetett hallani Kungler Meike állapotáról, azonban a minap édesanyja megtörte a csendet, és a Meike Szebb Jövője közösségi oldalon összegezte az elmúlt hónap történéseit. Néhány hónapja írtunk a Rett-szindrómával küzdő kislányról, akit többen próbálnak segíteni évek óta.
Kungler Meike állapota
Régen találkoztunk. Az iskola befejeztével igazából eltűntünk, mert kellett, az élet inkább a befelé fordulásra irányította a családunkat és ez így volt jó és helyes
– kezdte Meike édesanyja. Rámutatott, a poszthoz néhány képet is csatoltak, amik a nyáron készültek.
Meike elballagott, így jövő héten már iskolás lesz egy speciális debreceni intézményben. El sem hiszem. Úgy néz ki, a férjem, Meike apukája megküzdött a rákkal, és bízunk benne, hogy ennyi volt. Senkinek nem kívánom, amit átéltünk
– emelte ki.
Mint írja, Seila 7 éves lett, Apa és Meike már együtt tudták ünnepelni a születésnapjukat. Sőt, a szülők 10 év után kettesben is tudtak nyaralni egy kicsit. A gyerekekre egy közeli barát vigyázott, ami hatalmas segítség volt.
A lányok, most először Szombathelyen nyaraltak. Hihetetlen hálás vagyok érte. Jelenleg az utolsó hetet most az egész család a Borsóházban tölti, persze kutyusostól. Röviden ennyi, de valószínű, hogy sok mindent kihagytam, de ez így van jól
– zárta gondolatait Meike édesanyja.
