Kamionos Találkozó

4 órája

Motorzaj és dudaszó: több száz kamion vonult fel Hajdúszoboszlón - fotókkal, videóval!

Rengeteg jármű lepte el a fürdőváros utcáit. Idén is nagy népszerűségnek örvendett a kamionos találkozó felvonulása Hajdúszoboszlón.

Haon.hu

2025-ben ismét megrendezik a kamionos találkozót Hajdúszoboszlón, immáron a 14. alkalommal. A 4 napos rendezvény egyik leglátványosabb eleme a kamionos felvonulás, amikor a város utcáin találkozhatnak az emberek a dudáló óriásokkal. A péntek esti eseményen ismét több száz kamiont csodálhattak meg a kilátogatók. 

Több száz kamion érkezett a Kamionos Találkozóra a fürdővárosba
Több száz kamion érkezett a kamionos találkozóra a fürdővárosba
Fotó: Tóth Imre

Az idei felvonuláson a kamionok az alábbi útvonalon közlekedtek: Repülőtér, Malom sor, Ady Endre utca, Erzsébet utca, Nádudvari útfél, Dózsa György utca, Hősök tere, Szilfákalja, Debreceni útfél, Fürdő utca, Gábor Áron utca, Szent Erzsébet utca, Repülőtér.

A pénteki felvonulásról rengeteg felvétel készült, melyet itt tudtok megtekinteni:

Kamionos találkozó felvonulás Hajdúszoboszlón

Fotók: Tóth Imre

A hétvége további programjait ebben a cikkben gyűjtöttük össze:

Ez is érdekelhet:

 

 

