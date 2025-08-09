Motorzaj és dudaszó: több száz kamion vonult fel Hajdúszoboszlón - fotókkal, videóval!

2025-ben ismét megrendezik a kamionos találkozót Hajdúszoboszlón, immáron a 14. alkalommal. A 4 napos rendezvény egyik leglátványosabb eleme a kamionos felvonulás, amikor a város utcáin találkozhatnak az emberek a dudáló óriásokkal. A péntek esti eseményen ismét több száz kamiont csodálhattak meg a kilátogatók.

Több száz kamion érkezett a kamionos találkozóra a fürdővárosba

Fotó: Tóth Imre

Az idei felvonuláson a kamionok az alábbi útvonalon közlekedtek: Repülőtér, Malom sor, Ady Endre utca, Erzsébet utca, Nádudvari útfél, Dózsa György utca, Hősök tere, Szilfákalja, Debreceni útfél, Fürdő utca, Gábor Áron utca, Szent Erzsébet utca, Repülőtér.