Motorzaj és dudaszó: több száz kamion vonult fel Hajdúszoboszlón - fotókkal, videóval!
Rengeteg jármű lepte el a fürdőváros utcáit. Idén is nagy népszerűségnek örvendett a kamionos találkozó felvonulása Hajdúszoboszlón.
2025-ben ismét megrendezik a kamionos találkozót Hajdúszoboszlón, immáron a 14. alkalommal. A 4 napos rendezvény egyik leglátványosabb eleme a kamionos felvonulás, amikor a város utcáin találkozhatnak az emberek a dudáló óriásokkal. A péntek esti eseményen ismét több száz kamiont csodálhattak meg a kilátogatók.
Az idei felvonuláson a kamionok az alábbi útvonalon közlekedtek: Repülőtér, Malom sor, Ady Endre utca, Erzsébet utca, Nádudvari útfél, Dózsa György utca, Hősök tere, Szilfákalja, Debreceni útfél, Fürdő utca, Gábor Áron utca, Szent Erzsébet utca, Repülőtér.
A pénteki felvonulásról rengeteg felvétel készült, melyet itt tudtok megtekinteni:
Kamionos találkozó felvonulás HajdúszoboszlónFotók: Tóth Imre
