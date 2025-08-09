Jó hír! Végül megtartják a népszerű rendezvényt Debrecenben! Ennek sokan fognak örülni

Megvan az új időpontja a Liget téri kertmozinknak – osztotta meg közösségi oldalán Szilágyi Edina önkormányzati képviselő. Mint írja, a korábban elhalasztott vetítést augusztus 25-én, hétfőn 18 órától tartják meg (remélhetőleg most már napsütésben, jó hangulatban). Hozzátéve: a vendégeknek érdemes plédet, kispárnát vinniük magukkal, hogy kényelmesen élvezhessék a mozizást a szabad ég alatt.