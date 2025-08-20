augusztus 20., szerda

Ínycsiklandozó gasztrobuli lesz Folyáson

Szeptember 13-án rendezik meg a III. Vad- és halételek fesztiválját Folyáson, a Kossuth utca 9. szám alatti Közösségi Térben. 

A látogatók főzőversenyeken vehetnek részt, megkóstolhatják a legfinomabb vadételeket, valamint családi programok, ifjúsági horgászverseny és látványfőzés várja az érdeklődőket. A Főnix Rock Band két alkalommal lép fel, a rendezvény máglyagyújtással és utcabállal zárul este 9 órakor.

 

