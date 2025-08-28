1 órája
„Imádjuk, nincs ennél jobb strand!” – csak pozitív értékelést kapott ez a hajdú-bihari fürdő – fotókkal, videóval
Csobbantunk még egy nagyot az augusztusi nyárba. Körbejártuk a Hungarospa Hajdúszoboszló strandot, és ismételten beigazolódott, egyszerűen megunhatatlan!
Az időjárás még a nyárias arcát mutatja, csütörtökön a déli órákban 33 fokot mértek Hajdúszoboszlón is, azonban hamarosan beköszönt az ősz. Augusztus vége általában arról szól, hogy az iskolások tanszereit beszerzik a szülők, a magyar nyári gyümölcsök egyre csak kikopnak a boltok polcairól. Éppen ezért gondoltuk úgy, csobbanunk még egyet a nyárban, és célba vesszük a környék egyik legkedveltebb fürdőkomplexumát, a Hungarospa Hajdúszoboszló strandot. Olvasóink számára biztosan nem meglepő a téma, ugyanis idén is sorra jártuk a Hajdú-Bihari strandokat. Legutóbb Berettyóújfaluban jártunk, de voltunk már a püspökladányi strandon, Debrecenben a kerekestelepi fürdőben, a SZUSZ Parkban és az Aquaticumban, de a kabai, a hajdúnánási és a balmazújvárosi medencéket is leteszteltük.
A Hungarospa Hajdúszoboszló strandon jártunk
A déli órákban érkeztünk a hajdúszoboszlói strandra, és már akkor rengetegen mozgolódtak a fürdőkomplexum területén. Idősek, középkorúak, fiatalok és gyerekek ezrei napoztak a medence mellett, hűsöltek a fák alatt, csobbantak a fürdőmedencékbe, amiből jócskán akad komplexumban.
Nyári főszezonban a strand 15 medencéje kivétel nélkül nagy népszerűségnek örvend, minden generáció kedvére választhat a különböző élménymedencék, úszó-, hullám-, pezsgő- és gyermekmedencék közül. A strand egyik legkedveltebb része az úgynevezett mediterrán tengerpart, mely Közép-Európa legnagyobb épített medencéjének számít. A fokozatosan mélyülő, hullámzó óriásmedence a csónakázótótól gáttal van elválasztva, látványát kalózhajó, világítótorony teszik teljessé. Homokos partja és a pálmafák a tengerparti fürdőzés élményét keltik.
A strandfürdő hátsó részén található az Omega medence, melyben különböző élményelemeket, vízi sportpályákat, sodróvíz zónát, jakuzzit vehetnek igénybe a fürdőzők. A Delfin pancsoló medence közelében egy sátorral fedett meseszínpadon különböző animációk, programok várják főszezonban a kicsiket. A pancsoló medencéknél mosolygó fókák és teknősök, a gyerekmedencében lévő vízilovak a gyermekek nagy kedvencei.
Így értékelik a hajdúszoboszlói strandot
Külföldi vendégekből nem volt hiány, de azért sok magyarral is találkoztunk, akik többnyire a környékbeli településekről érkeztek a hajdúszoboszlói strandra. Judit és férje, Gyula, illetve gyerekeik, Viktória és Olivér Debrecenből látogattak el a fürdőbe.
Minden évben kilátogatunk ide, idén először fordulunk meg, de ez mind csak azért, mert nagyon sűrű volt a nyarunk, rengeteg élményben, programban volt részünk. De most úgy gondoltuk, hogy augusztus végén elmerülünk még egy kicsit a nyárban, ha már ilyen jó az idő, és meglátogatjuk a hajdúszoboszlói strandot, hiszen ez a legjobb errefelé. Egyszerűen imádjuk! Sőt, holnapra is nagyon jó időt jósolnak, szóval az sem kizárt, hogy a pénteket is itt fogjuk tölteni
– fogalmazott Judit.
Hozzáfűzte, hamarosan ebédelnek, nem is akármit. Forró orjalevest és hekket! Rengeteg vendég érkezett Miskolcról, Balmazújvárosból, Hajdúböszörményből, sőt, a fővárosból is voltak olyanok, akik csak a fürdőzés miatt utaztak mintegy 2,5 órát. Az idősebb korosztály tagjai közül néhányan kiemelték, a Munkácsy-kiállítás miatt keresték fel a népszerű fürdővárost, de úgy voltak vele, ha már itt vannak, akkor kiélvezik a nyár utolsó meleg napjait.
Fergeteges hangulat a hajdúszoboszlói strandonFotók: Katona Ákos
Kulináris élvezetek
A kulináris élvezetekről számos csárda, gyorsétterem, fagyizó és egyéb vendéglátó egység gondoskodik a hajdúszoboszlói strandon. A hagyományos magyaros ízek mellett lehet kapni ínycsiklandozó gyorskajákat: hamburgert, gíroszt és sok más finomságot. Ahogyan annak lennie kell, folyékony fehér kenyérből sincs hiány a strandon.
No, de bizonyára sokan kíváncsiak, a strandkaják ásza mennyibe is fáj: egy sima lángos 1200, ha már sajtot is kérünk rá, akkor 1500, ha pedig még több feltétet, akkor akár 2000-2500 forintot is otthagyhatunk a pultnál. A gíroszárak eltérőek, ha pitában kérjük, 2200 forint, ha tálat kérünk, akkor 3-5 ezer körül mozog, szóval érdemes körbenézni, melyik kajálda előtt foglalunk helyet. A tésztaimádók is örülhetnek, mindenféle pizzát lehet kapni, és teljesen normál áron: 3-4 ezerért.
A levesek 2-4 ezer forint környékén vannak, attól függ, hogy bográcsost kérünk, vagy sima húslevest, esetleg gyümölcslevest. Pörköltből is van bőven választék: marhapörkölt, csülökpörkölt, birkapörkölt stb. Ezek 4 ezer forint környékén megvásárolhatók. Az üdítők 8-900 forintért kaphatók, míg egy korsó sör ezer forint környékén mozog, a meggysör azért drágább, az 1500 környékéért kapható.
A Hungarospa gondolt a sportolni vágyókra is. A strand területén belül, a Csónakázó-tó partján homokos strandröplabda és strandfoci pálya áll a vendégek rendelkezésére. A sportpályák térítésmentesen igénybe vehetők. A strand több mint 5 hektáros csónakázó taván lehetőség van vízibiciklizni is. Tehát, aki még úgy érzi, idén még egy utolsót nagyot strandolna, annak a hajdúszoboszlóin fürdőt csak ajánlani tudjuk.
