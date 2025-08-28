„Imádjuk, nincs ennél jobb strand!” – csak pozitív értékelést kapott ez a hajdú-bihari fürdő – fotókkal, videóval

Az időjárás még a nyárias arcát mutatja, csütörtökön a déli órákban 33 fokot mértek Hajdúszoboszlón is, azonban hamarosan beköszönt az ősz. Augusztus vége általában arról szól, hogy az iskolások tanszereit beszerzik a szülők, a magyar nyári gyümölcsök egyre csak kikopnak a boltok polcairól. Éppen ezért gondoltuk úgy, csobbanunk még egyet a nyárban, és célba vesszük a környék egyik legkedveltebb fürdőkomplexumát, a Hungarospa Hajdúszoboszló strandot. Olvasóink számára biztosan nem meglepő a téma, ugyanis idén is sorra jártuk a Hajdú-Bihari strandokat. Legutóbb Berettyóújfaluban jártunk, de voltunk már a püspökladányi strandon, Debrecenben a kerekestelepi fürdőben, a SZUSZ Parkban és az Aquaticumban, de a kabai, a hajdúnánási és a balmazújvárosi medencéket is leteszteltük.

Körbejártuk a Hungarospa Hajdúszoboszló strandot

Forrás: Katona Ákos

A Hungarospa Hajdúszoboszló strandon jártunk

A déli órákban érkeztünk a hajdúszoboszlói strandra, és már akkor rengetegen mozgolódtak a fürdőkomplexum területén. Idősek, középkorúak, fiatalok és gyerekek ezrei napoztak a medence mellett, hűsöltek a fák alatt, csobbantak a fürdőmedencékbe, amiből jócskán akad komplexumban.

Nyári főszezonban a strand 15 medencéje kivétel nélkül nagy népszerűségnek örvend, minden generáció kedvére választhat a különböző élménymedencék, úszó-, hullám-, pezsgő- és gyermekmedencék közül. A strand egyik legkedveltebb része az úgynevezett mediterrán tengerpart, mely Közép-Európa legnagyobb épített medencéjének számít. A fokozatosan mélyülő, hullámzó óriásmedence a csónakázótótól gáttal van elválasztva, látványát kalózhajó, világítótorony teszik teljessé. Homokos partja és a pálmafák a tengerparti fürdőzés élményét keltik.

A strandfürdő hátsó részén található az Omega medence, melyben különböző élményelemeket, vízi sportpályákat, sodróvíz zónát, jakuzzit vehetnek igénybe a fürdőzők. A Delfin pancsoló medence közelében egy sátorral fedett meseszínpadon különböző animációk, programok várják főszezonban a kicsiket. A pancsoló medencéknél mosolygó fókák és teknősök, a gyerekmedencében lévő vízilovak a gyermekek nagy kedvencei.