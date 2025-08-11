augusztus 11., hétfő

Csillagászat

2 órája

Érdemes lesz felnézni a hajdú-bihari égboltra, sok csodás dolgot lehet majd látni

Címkék#Vénusz#Perseida-maximum#Jupiter#hullócsillag

Ezt kár lenne kihagyni! Hullócsillagok és bolygók kápráztatnak el bennünket.

Haon.hu

Minden évben július 17. és augusztus 24. között metszi a Föld pályáját át egy poráradat, melynek szemcséi amikor beérkeznek bolygónk légkörébe felizzanak, majd elégnek. Ezen meteorrészecskék látványosan szép felvillanásokat okoznak, melynek általában augusztus 12-én következik be maximuma – számolt be róla portálunknak Szoboszlai Endre, csillagász-ismeretterjesztő, a debreceni Magnitúdó Csillagászati Egyesület sajtófelelőse. 

Rengeteg hullócsillagot láthatunk
Rengeteg hullócsillagot láthatunk
Forrás: MW-archív

Mint írta, a Perseida-maximum várhatóan augusztus 12-én, kedden éjszaka UT (Világidő) 20 óra körül lesz. Vagyis Magyarországon 22 óra körül, Romániában 23 óra körül, lehet majd derült égbolt esetén látni a jelenséget. 

Ám nemcsak a hullócsillagok kápráztathatnak el bennünket, hanem az elkövetkező napok hajnalán, amíg a pirkadat engedi, látható lesz a Jupiter és a Vénusz bolygók szép együttállása, közelsége. Sajnos nagyon horizont-közeli lesz a két bolygó helyzete, így aki a lakása közelében nem látja a horizontot, neki nem lesz szerencséje.

A Jupiter és a Vénusz találkozása
Forrás: Szoboszlai Endre

E napokban a Hold közelében pedig a Szaturnusz bolygó lesz látható. A felsorolt égi csodákban augusztus közepéig gyönyörködhetünk, akár szabad szemmel is...

 

