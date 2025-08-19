1 órája
Alkudozás és nézelődés! Elstartolt a 60. hortobágyi hídi vásár – fotókkal, videóval!
Lábasok, kézműves termékek, szőnyegek és isteni finomságok! Idén is sokakat vonz a hortobágyi hídi vásár, a Haon stábja augusztus 19-én, kedden körbenézett a vásártéren.
Megnyitotta kapuit a 60. hortobágyi hídi vásár, ami a Debreceni Virágkarnevál mellett vármegyénk másik országosan ismert, augusztus 20-hoz kapcsolódó rendezvénye. Az idei nagyszabású kétnapos kirakodóvásár, augusztus 19. és 20. között várja az érdeklődőket. A hídi vásár kezdete egyébként egészen az 1800-as évekre nyúlik vissza, amikor is a debreceni és a környékbeli gazdák a Kilenclyukú-híd lábánál tartottak állatvásárokat. Igaz, kofákból napjainkban is van bőven a vásártéren, viszont már nem állatokat értékesítése van a középpontban. Ma már inkább kézműves termékeket, ruhákat, fehérneműket árulnak, mindemellett ínycsiklandozó ételekből sincs hiány.
Hortobágyi hídi vásár 2025
Kedden dél körül a Haon stábja is kilátogatott a vásártérre. Szó szerint tökéletes volt az időjárás ahhoz, hogy körbenézzünk a hortobágyi hídi vásáron. Sokan gondolkodtak hasonlóan, ugyanis hiába még éppen csak elstartolt a vásár, meglehetősen sokan sétáltak a sorok közt. A standoknál már nem sokkal 12 óra után többen alkudozásba kezdtek, és azért fél füllel hallani lehetett, hogy többnyire a vásárlók győzedelmeskedtek az árusokkal szemben. Érkezésünkkor éppen a Bekton Ifjúsági Fúvószenekar szórakoztatta a tömeget, majd megpillantottuk Hortobágy polgármesterét, Jakab Ádámot, akivel szóba elegyedtünk. A polgármester rávilágított, korábban, még az 1800-as években gulyaszéli vásárnak hívták a Kilenclyukú híd lábánál tartott rendezvényt.
Akkoriban még Debrecen rendezvénye volt, majd az élet úgy hozta, hogy Hortobágy „örökölte meg”, aminek mi rendkívül örülünk. Büszkék vagyunk arra, hogy minden évben meg tudjuk szervezni ezt az egészet, valamint különösen nagy jelentőséggel bír az, hogy egy teljesen önállóan önkormányzati rendezvényről beszélünk. Persze vannak támogatóink, de azok is a településhez köthetőek. Ez nemcsak egy vásár, hanem egy szenzációs kulturális program
– fogalmazott. Mint megtudtuk, a vásártéren több mint 100 árus kívánja értékesíteni portékáit, valamint a rendezvénytér kiegészült egy mini kis vidámparkkal és betyártanodával is.
Ki kér vásárfiát?
A vásártéren sétálgatva olyan gyorsan telik az idő, hogy észre sem vesszük, már 1-2 órája a standoknál nézelődünk. Ilyenkor, augusztus végéhez közeledve érzékelhető, az emberek szeretnének még egy nagy falatot az idei nyárból: emlékekkel gazdagodni, egy-egy csecsebecsét hazavinni, és egy ínycsiklandozó forró, igazi hazai ételbe belekóstolni.
Ezekre mind van lehetőség a hídi vásáron, míg a nyugdíjasokat a kézműves termékek, bőrdíszművek, illetve a különböző festmények foglalták le, addig a gyerkőcök a plüssök, fából készült játékok előtt időztek. Sőt, az is kijelenthető, a hídi vásár halad a korral, ugyanis a Labubu-őrület már a megérkezett Hortobágyra is, a plüssöket pedig a legkisebbek imádják.
Minden bizonnyal nincs olyan vásározó, aki ne találna magának tetsző vásárfiát, vagy akár egy igencsak hasznos tárgyat. Kulcstartók, karkötők, kulacsok, kések sorakoznak egymás után, de ahogy az lenni szokott, fehérneműből sincs hiány: melltartók, zoknik és bugyik közt is lehet turkálni, amik igencsak jó áron beszerezhetők. A jó háziasszonyok is elégedettek lehetnek, lábasok hegye várja, hogy hazavigyék őket, és egy jó paprikás csirke elkészítésében segédkezhessenek.
Kalapot tessék!
Sós Mihalkó Noémi gyönyörű kalapokat árul a hídi vásáron, látszik azokon, értő kezek munkálkodtak rajtuk. Ez volt az első gondolatunk, amikor odaléptünk a stand elé, és a tippünk beigazolódott.
Édesapám, nagyapám, dédnagyapám, üknagyapám kalaposmester volt, tehát volt időm beleszeretni a kalapkészítésbe. Egész az 1800-as évekig visszamenőleg a család mindig is a hortobágyi pásztorkalapoknak volt a készítője. A mai napig mindenféle kalapot készítünk a férjemmel, legyen az: hortobágyi csikós, gulyás, juhász, kondás, vagy akár kisbojtár kalap
– jegyezte meg a balmazújvárosi Mihalkó Kalaposház továbbvivője. Érdeklődésünkre megosztotta, egy hét alatt mintegy 10 kalapot tudnak elkészíteni.
A hídi vásárban senki sem marad éhen, igazi magyaros ételek színesítik az egyébként is sokszínű rendezvényt. Lehet kapni: lángost, hamburgert, birkapörköltet, marhapörköltet, sült hekket, saslikot, babgulyást és slambucot. Hűsítőkből is akad bőven: különféle üdítők, sörök, borok és pálinkák sorakoznak a „söntésnél”.
Fontos kiemelni: A rendezvény területén ingyenes a parkolás, illetve a mosdók használata, azonban a belépés díjköteles, kedden 1000, míg szerdán 1500 forintot kérnek el a pénztárnál (14 éven aluliak számára ingyenes).
