Alkudozás és nézelődés! Elstartolt a 60. hortobágyi hídi vásár – fotókkal, videóval!

Megnyitotta kapuit a 60. hortobágyi hídi vásár, ami a Debreceni Virágkarnevál mellett vármegyénk másik országosan ismert, augusztus 20-hoz kapcsolódó rendezvénye. Az idei nagyszabású kétnapos kirakodóvásár, augusztus 19. és 20. között várja az érdeklődőket. A hídi vásár kezdete egyébként egészen az 1800-as évekre nyúlik vissza, amikor is a debreceni és a környékbeli gazdák a Kilenclyukú-híd lábánál tartottak állatvásárokat. Igaz, kofákból napjainkban is van bőven a vásártéren, viszont már nem állatokat értékesítése van a középpontban. Ma már inkább kézműves termékeket, ruhákat, fehérneműket árulnak, mindemellett ínycsiklandozó ételekből sincs hiány.

A 60. hortobágyi hídi vásár első napja idén sem okozott csalódást

Forrás: Vida Márton Péter

Hortobágyi hídi vásár 2025

Kedden dél körül a Haon stábja is kilátogatott a vásártérre. Szó szerint tökéletes volt az időjárás ahhoz, hogy körbenézzünk a hortobágyi hídi vásáron. Sokan gondolkodtak hasonlóan, ugyanis hiába még éppen csak elstartolt a vásár, meglehetősen sokan sétáltak a sorok közt. A standoknál már nem sokkal 12 óra után többen alkudozásba kezdtek, és azért fél füllel hallani lehetett, hogy többnyire a vásárlók győzedelmeskedtek az árusokkal szemben. Érkezésünkkor éppen a Bekton Ifjúsági Fúvószenekar szórakoztatta a tömeget, majd megpillantottuk Hortobágy polgármesterét, Jakab Ádámot, akivel szóba elegyedtünk. A polgármester rávilágított, korábban, még az 1800-as években gulyaszéli vásárnak hívták a Kilenclyukú híd lábánál tartott rendezvényt.

Akkoriban még Debrecen rendezvénye volt, majd az élet úgy hozta, hogy Hortobágy „örökölte meg”, aminek mi rendkívül örülünk. Büszkék vagyunk arra, hogy minden évben meg tudjuk szervezni ezt az egészet, valamint különösen nagy jelentőséggel bír az, hogy egy teljesen önállóan önkormányzati rendezvényről beszélünk. Persze vannak támogatóink, de azok is a településhez köthetőek. Ez nemcsak egy vásár, hanem egy szenzációs kulturális program

– fogalmazott. Mint megtudtuk, a vásártéren több mint 100 árus kívánja értékesíteni portékáit, valamint a rendezvénytér kiegészült egy mini kis vidámparkkal és betyártanodával is.