Új Hortobágy Örökös Pásztort választottak! Újra tizenketten vannak
Mutatjuk, ki kapta a hatalmas elismerést! Új Hortobágy Örökös Pásztort választottak a Balmazújváros-Virágoskúton augusztus 25-én, hétfőn.
Immáron újra tizenketten vannak a Hortobágy Örökös Pásztorai
Újra tizenketten ülnek a Hortobágy örökös pásztorainak asztalánál. Erről a Hortobágy Örökös Pásztorai Facebook-oldal számolt be vasárnap. Augusztus 25-én, hétfőn Balmazújváros-Virágoskúton Bana János gulyást beválasztották az örökös pásztorok társaságába.
Új Hortobágy Örökös Pásztort választottak
A bejegyzésben bemutatják az új Hortobágy Örökös Pásztorát, Bana János gulyást.
Debrecenben született 1953. december 4-én. Gyerekkorát Tiszacsegén élte szüleivel és két testvérével. Édesapja tehenész volt a Tiszacsegei Termelőszövetkezetben. János már 16 évesen Darassán és a Nyári járáson juhász tanulónak áll. Szolgált tehenészként és sőre bikásként Bödönháton
Továbbá kiemelik, Bana János 1975-ben Kota Erzsébettel házasságot kötött, akivel négy gyermeket neveltek fel. Feleségével az Ohati Állami Gazdaság Víg tanyáján juhászkodtak. A katonaság után Tiszaroffon az akkori Aranykalász Termelőszövetkezet juhászatában dolgoztak.
Onnan 1989-ben költöztek vissza Ohatra és a Hortobágyi Állami Gazdaságnál folytatták a juhászságot 1996-ig. Majd nyugdíjba vonulásáig Kis- és Nagykecskésen, a Tunyogin és Büdöskúton a Hortobágyi Nonprofit Kft. gulyása.
Néhány hete 89. életévében elhunyt Árvai Sándor, Hortobágy Örökös Pásztora.
Elhunyt Hortobágy Örökös Pásztora, gyászba borult a közösség és a település is
Hortobágy Örökös Pásztorai:
- Bana János gulyás (Egyek-Ohat)
- Béres Mihályné Márki Piroska juhász (Karcag)
- Bordás János csikós (Balmazújváros)
- Erdei Zoltán juhász (Kaba)
- id. Garai Lajos csikós (Hortobágy)
- Molnár Imre gulyás (Hortobágy)
- Németi János juhász (Balmazújváros)
- Szalai Imre (Kunmadaras)
- Szőnyi Imre (Nádudvar)
- Szilágyi János csikós (Balmazújváros)
- Tóth Gyula juhász (Hajdúszoboszló)
- Tóth József juhász (Hortobágy)
Tiszteletbeli örökös pásztorok:
- Galánfi András Kossuth-díjas fafaragó mester (Hajdúszoboszló)
- dr. Vajda Mária ny. főmúzeológus (Debrecen)
Elhunyt Örökös Pásztorok:
- Szopkó János juhász Karcag) 2009
- Szabó Gábor csikós (Hortobágy) 2010
- Szopkó Jánosné, Márki Mária juhász (Karcag) 2013
- Dankó Imre juhász (Sáránd) 2014
- Molnár Sándor gulyás (Balmazújváros) 2015
- Sáfián Tibor juhász (Kóróssziget) 2015
- Máró Gábor gulyás (Hajdúnánás) 2017
- Nagy István gulyás ( Püspökladány) 2017
- Pál István juhász, dudás (Tereske) tiszteletbeli örökös pásztor 2015
- Kordás József csikós (Balmazújváros) 2020
- Makoldi Sándor tanár, festőművész (Debrecen) tiszteletbeli örökös pásztor 2017
- Oláh István juhász (Hajdúböszörmény) 2021
- Szilvási János csikós (Balmazújváros) 2021
- id. Garai János csikós (Hortobágy) 2022
- Kordás János csikós (Balmazújváros) 2024
- Árvai Sándor juhász (Lénárddaróc) 2025
