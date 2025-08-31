augusztus 31., vasárnap

Gratulálunk!

1 órája

Új Hortobágy Örökös Pásztort választottak! Újra tizenketten vannak

Címkék#pásztor#Hortobágyi Nonprofit Kft#Bana János#Balmazújváros#juhász

Mutatjuk, ki kapta a hatalmas elismerést! Új Hortobágy Örökös Pásztort választottak a Balmazújváros-Virágoskúton augusztus 25-én, hétfőn.

Haon.hu
Új Hortobágy Örökös Pásztort választottak! Újra tizenketten vannak

Immáron újra tizenketten vannak a Hortobágy Örökös Pásztorai

Forrás: Napló-archív

Újra tizenketten ülnek a Hortobágy örökös pásztorainak asztalánál. Erről a Hortobágy Örökös Pásztorai Facebook-oldal számolt be vasárnap. Augusztus 25-én, hétfőn Balmazújváros-Virágoskúton Bana János gulyást beválasztották az örökös pásztorok társaságába.

hortobágy örökös pásztor
Bana János lett az új Hortobágy Örökös Pásztor
Forrás: Facebook / Hortobágy Örökös Pásztorai

Új Hortobágy Örökös Pásztort választottak

A bejegyzésben bemutatják az új Hortobágy Örökös Pásztorát, Bana János gulyást. 

Debrecenben született 1953. december 4-én. Gyerekkorát Tiszacsegén élte szüleivel és két testvérével. Édesapja tehenész volt a Tiszacsegei Termelőszövetkezetben. János már 16 évesen Darassán és a Nyári járáson juhász tanulónak áll. Szolgált tehenészként és sőre bikásként Bödönháton

 – olvasható.

Továbbá kiemelik, Bana János 1975-ben Kota Erzsébettel házasságot kötött, akivel négy gyermeket neveltek fel. Feleségével az Ohati Állami Gazdaság Víg tanyáján juhászkodtak. A katonaság után Tiszaroffon az akkori Aranykalász Termelőszövetkezet juhászatában dolgoztak. 

Onnan 1989-ben költöztek vissza Ohatra és a Hortobágyi Állami Gazdaságnál folytatták a juhászságot 1996-ig. Majd nyugdíjba vonulásáig Kis- és Nagykecskésen, a Tunyogin és Büdöskúton a Hortobágyi Nonprofit Kft. gulyása.

Néhány hete 89. életévében elhunyt Árvai Sándor, Hortobágy Örökös Pásztora.

Hortobágy Örökös Pásztorai:

  • Bana János gulyás (Egyek-Ohat)
  • Béres Mihályné Márki Piroska juhász (Karcag)
  • Bordás János csikós (Balmazújváros)
  • Erdei Zoltán juhász (Kaba)
  • id. Garai Lajos csikós (Hortobágy)
  • Molnár Imre gulyás (Hortobágy)
  • Németi János juhász (Balmazújváros)
  • Szalai Imre (Kunmadaras)
  • Szőnyi Imre (Nádudvar)
  • Szilágyi János csikós (Balmazújváros)
  • Tóth Gyula juhász (Hajdúszoboszló)
  • Tóth József juhász (Hortobágy)

Tiszteletbeli örökös pásztorok:

  • Galánfi András Kossuth-díjas fafaragó mester (Hajdúszoboszló)
  • dr. Vajda Mária ny. főmúzeológus (Debrecen)

Elhunyt Örökös Pásztorok:

  • Szopkó János juhász Karcag) 2009
  • Szabó Gábor csikós (Hortobágy) 2010
  • Szopkó Jánosné, Márki Mária juhász (Karcag) 2013
  • Dankó Imre juhász (Sáránd) 2014
  • Molnár Sándor gulyás (Balmazújváros) 2015
  • Sáfián Tibor juhász (Kóróssziget) 2015
  • Máró Gábor gulyás (Hajdúnánás) 2017
  • Nagy István gulyás ( Püspökladány) 2017
  • Pál István juhász, dudás (Tereske) tiszteletbeli örökös pásztor 2015
  • Kordás József csikós (Balmazújváros) 2020
  • Makoldi Sándor tanár, festőművész (Debrecen) tiszteletbeli örökös pásztor 2017
  • Oláh István juhász (Hajdúböszörmény) 2021
  • Szilvási János csikós (Balmazújváros) 2021
  • id. Garai János csikós (Hortobágy) 2022
  • Kordás János csikós (Balmazújváros) 2024
  • Árvai Sándor juhász (Lénárddaróc) 2025

