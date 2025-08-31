Új Hortobágy Örökös Pásztort választottak! Újra tizenketten vannak

Újra tizenketten ülnek a Hortobágy örökös pásztorainak asztalánál. Erről a Hortobágy Örökös Pásztorai Facebook-oldal számolt be vasárnap. Augusztus 25-én, hétfőn Balmazújváros-Virágoskúton Bana János gulyást beválasztották az örökös pásztorok társaságába.

Bana János lett az új Hortobágy Örökös Pásztor

Új Hortobágy Örökös Pásztort választottak

A bejegyzésben bemutatják az új Hortobágy Örökös Pásztorát, Bana János gulyást.

Debrecenben született 1953. december 4-én. Gyerekkorát Tiszacsegén élte szüleivel és két testvérével. Édesapja tehenész volt a Tiszacsegei Termelőszövetkezetben. János már 16 évesen Darassán és a Nyári járáson juhász tanulónak áll. Szolgált tehenészként és sőre bikásként Bödönháton

Továbbá kiemelik, Bana János 1975-ben Kota Erzsébettel házasságot kötött, akivel négy gyermeket neveltek fel. Feleségével az Ohati Állami Gazdaság Víg tanyáján juhászkodtak. A katonaság után Tiszaroffon az akkori Aranykalász Termelőszövetkezet juhászatában dolgoztak.

Onnan 1989-ben költöztek vissza Ohatra és a Hortobágyi Állami Gazdaságnál folytatták a juhászságot 1996-ig. Majd nyugdíjba vonulásáig Kis- és Nagykecskésen, a Tunyogin és Büdöskúton a Hortobágyi Nonprofit Kft. gulyása.

Néhány hete 89. életévében elhunyt Árvai Sándor, Hortobágy Örökös Pásztora.