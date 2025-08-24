augusztus 24., vasárnap

Helyi életstílus

2 órája

Rekordszámú gólyát engedtek szabadon Hortobágyon

Látványos programmal is készültek a hortobágyi Hídi vásárra.

Haon.hu

Idén rekordszámú mennyiségben érkeztek sérült fehér gólyák a hortobágyi Madárkórházba, a gyógyult madarak közül több mint százat most ünnepélyesen visszaengedtek a természetbe.  A madarak szabadon engedése a hortobágyi Hídi vásár egyik leglátványosabb és legkedveltebb programpontja is.

Több, mint 100 gólya nyerte vissza szabadságát a Hortobágyi Madárpark -Madárkórház Alapítványnak köszönhetően
Több, mint 100 gólya nyerte vissza szabadságát a Hortobágyi Madárpark -Madárkórház Alapítványnak köszönhetően
Forrás: Facebook / Hortobágyi Madárpark -Madárkórház Alapítvány

Augusztus 20-án több, mint 100 gólya nyerte vissza szabadságát – számolt be róla közösségi oldalán a Hortobágyi Madárpark -Madárkórház Alapítvány.  A gólyák szabadon engedéséről készült videót a Hortobágyi Madárpark -Madárkórház Alapítvány oldalán tudjátok megtekinteni.

