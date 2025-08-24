Helyi életstílus
2 órája
Rekordszámú gólyát engedtek szabadon Hortobágyon
Látványos programmal is készültek a hortobágyi Hídi vásárra.
Idén rekordszámú mennyiségben érkeztek sérült fehér gólyák a hortobágyi Madárkórházba, a gyógyult madarak közül több mint százat most ünnepélyesen visszaengedtek a természetbe. A madarak szabadon engedése a hortobágyi Hídi vásár egyik leglátványosabb és legkedveltebb programpontja is.
Augusztus 20-án több, mint 100 gólya nyerte vissza szabadságát – számolt be róla közösségi oldalán a Hortobágyi Madárpark -Madárkórház Alapítvány. A gólyák szabadon engedéséről készült videót a Hortobágyi Madárpark -Madárkórház Alapítvány oldalán tudjátok megtekinteni.
Ajánljuk még:
Ezt ne hagyja ki!Programajánló
9 órája
Hamarosan ismét népszerű sztárok koncertjein tombolhatunk Debrecenben!
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre