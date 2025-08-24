Rekordszámú gólyát engedtek szabadon Hortobágyon

Idén rekordszámú mennyiségben érkeztek sérült fehér gólyák a hortobágyi Madárkórházba, a gyógyult madarak közül több mint százat most ünnepélyesen visszaengedtek a természetbe. A madarak szabadon engedése a hortobágyi Hídi vásár egyik leglátványosabb és legkedveltebb programpontja is.

Több, mint 100 gólya nyerte vissza szabadságát a Hortobágyi Madárpark -Madárkórház Alapítványnak köszönhetően

Forrás: Facebook / Hortobágyi Madárpark -Madárkórház Alapítvány

Augusztus 20-án több, mint 100 gólya nyerte vissza szabadságát – számolt be róla közösségi oldalán a Hortobágyi Madárpark -Madárkórház Alapítvány. A gólyák szabadon engedéséről készült videót a Hortobágyi Madárpark -Madárkórház Alapítvány oldalán tudjátok megtekinteni.

Ajánljuk még: