augusztus 31., vasárnap

BellaErika névnap

20°
+32
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Helyi életstílus

2 órája

Így zajlik a tizedik Mohosz Method Freestyle középdöntő a Látóképen

Címkék#Mohosz Method Freestyle#horgászat#Látóképi-tározó

Haon.hu
Így zajlik a tizedik Mohosz Method Freestyle középdöntő a Látóképen

Így zajlik a verseny a Látóképen

Forrás: Látóképi-tározó/Facebook

A szombati verseny napon a halak étvágytalansága mellett a fülledt meleggel is meg kellett küzdenie a mezőnynek – olvasható a Látóképi-tározó oldalán. 

Ennek tükrében sokan módosítottak a stratégián, és inkább a part közeli horgászatot próbálták erőltetni. Kevés fogás jellemezte a szektorokat, kisebb pontyok érkeztek ugyan, de inkább a termetesebb dévérkeszegek voltak jelen a legtöbb helyen. Vasárnap sok minden eldől, a kisebb hidegfront hátha kedvezően alakítja a halak kapó kedvét is. Cél a döntőbe jutás a finisben, kívánunk ehhez sok sikert a versenyzőknek

 – áll a bejegyzésben.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu