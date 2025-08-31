Így zajlik a tizedik Mohosz Method Freestyle középdöntő a Látóképen

Ennek tükrében sokan módosítottak a stratégián, és inkább a part közeli horgászatot próbálták erőltetni. Kevés fogás jellemezte a szektorokat, kisebb pontyok érkeztek ugyan, de inkább a termetesebb dévérkeszegek voltak jelen a legtöbb helyen. Vasárnap sok minden eldől, a kisebb hidegfront hátha kedvezően alakítja a halak kapó kedvét is. Cél a döntőbe jutás a finisben, kívánunk ehhez sok sikert a versenyzőknek