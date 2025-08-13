augusztus 13., szerda

Ipoly névnap

26°
+32
+13
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Helyi életstílus

2 órája

Akkora halat fogtak a Látóképnél, alig fért rá a képre!

Címkék#harcsa#debrecen#Látóképi-tározó

Közel két méteres óriás akadt horogra. Fotón mutatjuk a döbbenetes harcsafogást!

Haon.hu

Az idei évben több szép harcsát is sikerült fogniuk a horgászoknak, ezekhez az eredményekhez csatlakozott most Sitku László is, aki a Látóképi-tározó debreceni ágában kapott el egy hatalmas harcsát - írja a tározó a Facebook-oldalán

Közel két méteres óriás harcsa akadt horogra a Látóképi-tározónál
Forrás: Facebook/Látóképi-tározó

A hal hossza egészen pontosan 189 cm hosszú volt, súlya pedig 45 kilogramm. Látókép harcsa állománya nagyon erős, sok szép példány él benne, erre számos példa akadt is már az elmúlt években

- írják a képhez. 

A harcsa mellett a pontyok is szép számmal akadnak a Látóképen

Legutóbb augusztus elején ugyanebben az ágban egy óriási tőponty akadt horogra. A képet a fogásról ebben a cikkben találhatjátok meg:

Ajánljuk még:

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu