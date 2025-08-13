Akkora halat fogtak a Látóképnél, alig fért rá a képre!

Az idei évben több szép harcsát is sikerült fogniuk a horgászoknak, ezekhez az eredményekhez csatlakozott most Sitku László is, aki a Látóképi-tározó debreceni ágában kapott el egy hatalmas harcsát - írja a tározó a Facebook-oldalán.

Közel két méteres óriás harcsa akadt horogra a Látóképi-tározónál

Forrás: Facebook/Látóképi-tározó

A hal hossza egészen pontosan 189 cm hosszú volt, súlya pedig 45 kilogramm. Látókép harcsa állománya nagyon erős, sok szép példány él benne, erre számos példa akadt is már az elmúlt években

- írják a képhez.

A harcsa mellett a pontyok is szép számmal akadnak a Látóképen

