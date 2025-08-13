Helyi életstílus
2 órája
Akkora halat fogtak a Látóképnél, alig fért rá a képre!
Közel két méteres óriás akadt horogra. Fotón mutatjuk a döbbenetes harcsafogást!
Az idei évben több szép harcsát is sikerült fogniuk a horgászoknak, ezekhez az eredményekhez csatlakozott most Sitku László is, aki a Látóképi-tározó debreceni ágában kapott el egy hatalmas harcsát - írja a tározó a Facebook-oldalán.
A hal hossza egészen pontosan 189 cm hosszú volt, súlya pedig 45 kilogramm. Látókép harcsa állománya nagyon erős, sok szép példány él benne, erre számos példa akadt is már az elmúlt években
- írják a képhez.
A harcsa mellett a pontyok is szép számmal akadnak a Látóképen
Legutóbb augusztus elején ugyanebben az ágban egy óriási tőponty akadt horogra. A képet a fogásról ebben a cikkben találhatjátok meg:
