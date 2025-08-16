augusztus 16., szombat

Ábrahám névnap

34°
+37
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Felkeltette az érdeklődést

1 órája

Sosem találod ki, melyik celeb látogatott Hajdúszoboszlóra

Címkék#Géza Úr#Édelmayer József#Hajdúszoboszló

A hírességnek több tízezer követője van Facebookon. A képek tanulsága szerint jól érezte magát Hajdúszoboszlón.

Haon.hu

Ma délelőtt a Szent István parkban ismerkedhettem meg testközelből a gyömrői macskával, akinek 22 ezer követője van a Facebook-on – írta közösségi oldalán Czeglédi Gyula polgármester augusztus 16-án. Mint kiderült, Géza úr, Gyömrő híres macskája tette tiszteletét Hajdúszoboszlón.

Géza Úr és gazdája látogatott Hajdúszoboszlóra
Géza Úr és gazdája látogatott Hajdúszoboszlóra
Forrás: Czeglédi Gyula / Facebbok

Ki Géza Úr, aki Hajdúszoboszlóra látogatott

– Gazdájával, Édelmayer Józseffel járják az országot, miközben Géza Úr gazdája és rajongói vállán ücsörögve fotózkodik komoly, de barátságos tekintettel – írta Hajdúszoboszló polgármestere. Hozzátette,

Géza Úr egyébként arról híres, hogy segített gazdájának a kábítószer-függőségtől megszabadulni, és jó példa arra, hogy az ember és állat közötti kapcsolat eredményes terápiás hatású is lehet. 

Ajánljuk még:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu