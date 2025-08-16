1 órája
Sosem találod ki, melyik celeb látogatott Hajdúszoboszlóra
A hírességnek több tízezer követője van Facebookon. A képek tanulsága szerint jól érezte magát Hajdúszoboszlón.
Ma délelőtt a Szent István parkban ismerkedhettem meg testközelből a gyömrői macskával, akinek 22 ezer követője van a Facebook-on – írta közösségi oldalán Czeglédi Gyula polgármester augusztus 16-án. Mint kiderült, Géza úr, Gyömrő híres macskája tette tiszteletét Hajdúszoboszlón.
Ki Géza Úr, aki Hajdúszoboszlóra látogatott
– Gazdájával, Édelmayer Józseffel járják az országot, miközben Géza Úr gazdája és rajongói vállán ücsörögve fotózkodik komoly, de barátságos tekintettel – írta Hajdúszoboszló polgármestere. Hozzátette,
Géza Úr egyébként arról híres, hogy segített gazdájának a kábítószer-függőségtől megszabadulni, és jó példa arra, hogy az ember és állat közötti kapcsolat eredményes terápiás hatású is lehet.
