Sosem találod ki, melyik celeb látogatott Hajdúszoboszlóra

Ma délelőtt a Szent István parkban ismerkedhettem meg testközelből a gyömrői macskával, akinek 22 ezer követője van a Facebook-on – írta közösségi oldalán Czeglédi Gyula polgármester augusztus 16-án. Mint kiderült, Géza úr, Gyömrő híres macskája tette tiszteletét Hajdúszoboszlón.

Géza Úr és gazdája látogatott Hajdúszoboszlóra

Forrás: Czeglédi Gyula / Facebbok

Ki Géza Úr, aki Hajdúszoboszlóra látogatott

– Gazdájával, Édelmayer Józseffel járják az országot, miközben Géza Úr gazdája és rajongói vállán ücsörögve fotózkodik komoly, de barátságos tekintettel – írta Hajdúszoboszló polgármestere. Hozzátette,

Géza Úr egyébként arról híres, hogy segített gazdájának a kábítószer-függőségtől megszabadulni, és jó példa arra, hogy az ember és állat közötti kapcsolat eredményes terápiás hatású is lehet.

