Programajánló
2 órája
Idén is kétnapos programsorozattal ünnepel Hajdúsámson, még Korda György és Balázs Klári is fellép!
Örökzöld slágerekkel tért vissza Korda György és Balázs Klári a Campus Fesztiválra
Forrás: Katona Ákos
Szeptember 5-én és 6-án rendezik meg a Hajdúsámsoni Ízek Fesztiválját és Városnapot az Epreskerti Rendezvénytéren – osztotta meg a jó hírt Hajdúsámson közösségi oldalán. Az oldalon csatolták a rendezvény plakátját, így tudható: a pénteki napon átadják a városi díjakat, majd 19 órától Red Stars Dance Krew, 20 órától pedig Josh és Betti ad koncertet.
Szombaton főzőversennyel indul a nap, majd népszerű sztárfellépők szórakoztatják a közönséget, köztük Korda György és Balázs Klári.
Ezt ne hagyja ki!Gyász
22 órája
Megható fotókon Kathi Béla temetése, így búcsúztak az ikontól – videóval
Ezt ne hagyja ki!DVSC
2 órája
Videó! Bárány Donát: Remekül kezdtünk, a Ferencváros ellen minden szurkolónkra szükségünk lesz
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre