augusztus 30., szombat

Rózsa névnap

27°
+36
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Programajánló

2 órája

Idén is kétnapos programsorozattal ünnepel Hajdúsámson, még Korda György és Balázs Klári is fellép!

Címkék#Korda György#Hajdúsámsoni Ízek Fesztiválja és Városnap#Hajdúsámson#Balázs Klári

Haon.hu
Idén is kétnapos programsorozattal ünnepel Hajdúsámson, még Korda György és Balázs Klári is fellép!

Örökzöld slágerekkel tért vissza Korda György és Balázs Klári a Campus Fesztiválra

Forrás: Katona Ákos

Szeptember 5-én és 6-án rendezik meg a Hajdúsámsoni Ízek Fesztiválját és Városnapot az Epreskerti Rendezvénytéren – osztotta meg a jó hírt Hajdúsámson közösségi oldalán. Az oldalon csatolták a rendezvény plakátját, így tudható: a pénteki napon átadják a városi díjakat, majd 19 órától Red Stars Dance Krew, 20 órától pedig Josh és Betti ad koncertet. 

Szombaton főzőversennyel indul a nap, majd népszerű sztárfellépők szórakoztatják a közönséget, köztük Korda György és Balázs Klári.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu