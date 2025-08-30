Idén is kétnapos programsorozattal ünnepel Hajdúsámson, még Korda György és Balázs Klári is fellép!

Szeptember 5-én és 6-án rendezik meg a Hajdúsámsoni Ízek Fesztiválját és Városnapot az Epreskerti Rendezvénytéren – osztotta meg a jó hírt Hajdúsámson közösségi oldalán. Az oldalon csatolták a rendezvény plakátját, így tudható: a pénteki napon átadják a városi díjakat, majd 19 órától Red Stars Dance Krew, 20 órától pedig Josh és Betti ad koncertet.

Szombaton főzőversennyel indul a nap, majd népszerű sztárfellépők szórakoztatják a közönséget, köztük Korda György és Balázs Klári.