Ingyenes fesztivál
51 perce
Óriási bulival indult be a Hajdúhét pénteken, mutatjuk a fergeteges hangulatot! – fotókkal, videóval
Ingyenes fesztivál kezdődött Hajdúböszörményben. Mutatjuk a Hajdúhét péntek estéjének legjobb képeit.
Háromnapos ingyenes fesztivál indult Hajdúböszörmény központjában augusztus 15-én. Visszatért a város egyik legnépszerűbb nyári eseménye, a Hajdúhét.
Ilyen volt a hangulat pénteken a Hajdúhét koncertjein
A pénteki napra a Haon fotóriportere is kilátogatott. Te ott voltál? Keresd magad a képeken:
Hajdúhét 2025 – fergeteges bulival indult a hétvégeFotók: Vida Márton Péter
A fellépők közül pedig Kozsó állt a kameránk elé, hogy üzenjen a Hajdúhét bulizóinak:
Arról, hogy milyen programok, koncertek várnak az ingyenes fesztiválon, itt írtunk bővebben:
