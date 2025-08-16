augusztus 16., szombat

Ábrahám névnap

34°
+37
+18
Ingyenes fesztivál

51 perce

Óriási bulival indult be a Hajdúhét pénteken, mutatjuk a fergeteges hangulatot! – fotókkal, videóval

Címkék#Hajdúböszörmény#kozsó#Hajdúhét

Ingyenes fesztivál kezdődött Hajdúböszörményben. Mutatjuk a Hajdúhét péntek estéjének legjobb képeit.

Háromnapos ingyenes fesztivál indult Hajdúböszörmény központjában augusztus 15-én. Visszatért a város egyik legnépszerűbb nyári eseménye, a Hajdúhét.

Hajdúhét Hajdúböszörményben
Hatalmas bulival indult a Hajdúhét pénteken
Forrás: Vida Márton Péter

Ilyen volt a hangulat pénteken a Hajdúhét koncertjein

A pénteki napra a Haon fotóriportere is kilátogatott. Te ott voltál? Keresd magad a képeken:

Hajdúhét 2025 – fergeteges bulival indult a hétvége

Fotók: Vida Márton Péter

A fellépők közül pedig Kozsó állt a kameránk elé, hogy üzenjen a Hajdúhét bulizóinak:

 

Arról, hogy milyen programok, koncertek várnak az ingyenes fesztiválon, itt írtunk bővebben:

