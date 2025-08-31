Helyi életstílus
Újabb táncház Hajdúdorogon!
Újra lesz táncház Hajdúdorogon
Újabb táncházat szerveznek Hajdúdorogon – osztotta meg közösségi oldalán a Görög Demeter Művelődési Ház.
Táncos, zenés barangolás a „Magyar Állami Népi Együttessel Rábaköztől Moldváig” címmel tartanak táncházat szeptember 5-én, pénteken 15 órától a Hajdúdorogi Mozi színháztermében. Az előadásban vendégként közreműködik a Bocskai Néptáncegyüttes. A belépés díjtalan.
