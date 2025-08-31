augusztus 31., vasárnap

Helyi életstílus

2 órája

Újabb táncház Hajdúdorogon!

Címkék#táncház#Görög Demeter Művelődési Ház#Bocskai Néptáncegyüttes

Haon.hu
Újabb táncház Hajdúdorogon!

Újra lesz táncház Hajdúdorogon

Forrás:  MW-archív

Újabb táncházat szerveznek Hajdúdorogon – osztotta meg közösségi oldalán a Görög Demeter Művelődési Ház. 

Táncos, zenés barangolás a „Magyar Állami Népi Együttessel Rábaköztől Moldváig” címmel tartanak táncházat szeptember 5-én, pénteken 15 órától a Hajdúdorogi Mozi színháztermében. Az előadásban vendégként közreműködik a Bocskai Néptáncegyüttes. A belépés díjtalan. 

 

 

