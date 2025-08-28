Bezár egy népszerű hajdú-bihari horgászhely, a pecások megértését kérik!

Augusztus 31-én, azaz vasárnap egyesületi rendezvény miatt a népszerű balmazújvárosi tó teljes területe le lesz zárva 14 óráig – osztotta meg a Szíki Tó Balmazújváros közösségi oldal. Kiemelték, köszönik a horgászok megértését. A hajdú-bihari horgásztó már több mint 30 éve áll a horgászok rendelkezésére.

Egy napig zárva lesz a népszerű hajdú-bihari horgásztó

Forrás: Szíki tó Balmazújváros/Facebook

Mint az a Sellő Horgászegyesület oldalán olvasható, a Szíki tó 1991-ben létesült a Hortobágyi Nemzeti Park szélén Balmazújvárostól kb.1 km-re a helybeli ”SELLŐ” horgászegyesület tagjainak minél teljesebb körű horgászlehetőség biztosítására. Később a tagság hozzájárulásával napi jegyes horgásztatásra is lehetőség nyílott. A tó felülete nád foltokkal tarkított, hol csak 60 cm máshol meg 3m mély. A folyamatos telepítéseknek köszönhetően szinte minden horgász eredményesen távozik a tóról. A tó környezete folyamatosan karban tartott a tagság által végzett társadalmi munka nyomán. Mivel Nemzeti Park területén fekszik, ezért szigorúan ügyelünk a fegyelemre és tisztaságra (pl. sem csikket, sem napra héjat nem lehet szét dobálni).