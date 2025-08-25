Helyi életstílus
2 órája
Hatalmas, ráadásul ingyenes őszindító bulit tartanak Hajdú-Biharban! Fellép Burai Krisztián és Jolly is
Fotó: CsKriszta
Idén ősszel, szeptember 6-án, szombaton egy igazi őszindító bulit tartanak Nyírábrányban, a kastélykertben. Egész délután családi programok, gyermeksarok, közös ebéd, koncertek és este Jolly élő show-ja várja az érdeklődőket – derült ki az esemény Facebook-leírásából.
A nyárzáró rendezvény koncertsorrendje:
- 18.00-kor Fehér Krisztián lép színpadra,
- 19.00-kor Lejla zenél,
- 20.00-tól Burai Krisztián ad koncertet, majd 21:00-tól a mulatós sztár, Jolly gondoskodik az igazi bulihangulatról.
A belépés teljesen ingyenes.
