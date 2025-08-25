augusztus 25., hétfő

Hatalmas, ráadásul ingyenes őszindító bulit tartanak Hajdú-Biharban! Fellép Burai Krisztián és Jolly is

Címkék#Nyírábrány#Burai Krisztián#Fehér Krisztián#Jolly#koncert

Haon.hu
Hatalmas, ráadásul ingyenes őszindító bulit tartanak Hajdú-Biharban! Fellép Burai Krisztián és Jolly is

Fotó: CsKriszta

Idén ősszel, szeptember 6-án, szombaton egy igazi őszindító bulit tartanak Nyírábrányban, a kastélykertben. Egész délután családi programok, gyermeksarok, közös ebéd, koncertek és este Jolly élő show-ja várja az érdeklődőket – derült ki az esemény Facebook-leírásából.

A nyárzáró rendezvény koncertsorrendje:

  • 18.00-kor Fehér Krisztián lép színpadra,
  • 19.00-kor Lejla zenél,
  • 20.00-tól Burai Krisztián ad koncertet, majd 21:00-tól a mulatós sztár, Jolly gondoskodik az igazi bulihangulatról.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

A belépés teljesen ingyenes. 

 

