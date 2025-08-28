augusztus 28., csütörtök

Gyönyörű tőpontyot fogtak a Látóképen!

Gyönyörű tőpontyot fogtak a Látóképen!

Soltész Lóránt gyönyörű fogása

Forrás: Facebook/Látóképi-tározó

Soltész Lóránt fogásai évek óta kiemelkedők és üde színfoltok a tó életében, hiszen rakós bottal történő fogásaival rendre szebbnél-szebb halakat terel partra, ami nem hétköznapi – olvasható a Látókép oldalán. 

A napokban ismét lépett egy szintet a rutinos horgász, egyéni rekordot sikerült döntenie ezzel a módszerrel. A csodálatos tőponty súlya 17,50 kilogramm volt, ami egy orsó nélküli horgászatnál bizony türelmet igényel és rutint, mert egy ekkora hal sok mindent bevet a küzdelem során. Fantasztikus fogás, amihez gratulálunk!

 – olvasható a bejegyzésben.

