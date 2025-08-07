Helyi életstílus
3 órája
Gyönyörű pontyokat fogtak a Látóképen
Forrás: Facebook/Látóképi-tározó
Darabosabb pontyokat fogtak a debreceni ágból – olvasható a Látóképi-tározó közösségi oldalán. Mint írják, ifj. Szabó László családi peca keretében édesapjával 20 órát töltött a közelmúltban Látóképen. Ez idő alatt sikerült nekik több 10, illetve 15 kilogramm feletti pontyból kettőt is fogniuk.
