augusztus 7., csütörtök

Ibolya névnap

20°
+26
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Helyi életstílus

3 órája

Gyönyörű pontyokat fogtak a Látóképen

Címkék#debrecen#ponty#Látóképi-tározó

Haon.hu
Gyönyörű pontyokat fogtak a Látóképen

Gyönyörű pontyokat fogtak a Látóképen

Forrás: Facebook/Látóképi-tározó

Darabosabb pontyokat fogtak a debreceni ágból – olvasható a Látóképi-tározó közösségi oldalán. Mint írják, ifj. Szabó László családi peca keretében édesapjával 20 órát töltött a közelmúltban Látóképen. Ez idő alatt sikerült nekik több 10, illetve 15 kilogramm feletti pontyból kettőt is fogniuk.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu