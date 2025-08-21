2 órája
Hajdúszoboszlón készül új rekordra a debreceni freestyle focista
Keresztesi Róbert immár negyedik hivatalos rekordkísérletére készül.
Keresztesi Róbert, debreceni freestyle focista nem először hívja fel magára a figyelmet különleges teljesítményeivel. Az elmúlt években több hivatalos rekordot is megdöntött Hajdúszoboszlón: 2022-ben 465 méteren 767 darab világkört mutatott be dekázva, 2023-ban 66 folyamatos brazilkört teljesített, majd 2024-ben saját rekordját megdöntve 115 ismétlést hajtott végre, sőt egy új kategóriát is teremtett, amikor háton fekve vádlival dekázva 245 labdaérintésig jutott.
Mi lesz az idei freestyle foci rekordkísérlet?
Az idei kihívás a sarokdekázás lesz, amely külön érdekessége, hogy a magyar freestyle sportban ez az egyetlen Guinness-rekorddal is nyilvántartott gyakorlat. Szász Kitti négyszeres világbajnok sportoló 1 percen belül 110 sarokdekával tartja a csúcsot, míg Kovács Péter „Petike” hátrafelé sétálva teljesített 39,7 métert 43 másodperc alatt. Keresztesi ezúttal egyhelyben végzi majd a sarokdekázást, és célja több száz ismétlés elérése. A kísérletet a Magyar Rekordok Egyesületének regisztrátora, Sebestyén István hitelesíti.
Az esemény a Szoboszlói Nyár programsorozat részeként, az IngatlanBár támogatásával valósul meg. A rekorddöntés mellett egy gyerekeknek szóló dekázóversenyt is rendeznek, ahol 16 éves korig bárki próbára teheti ügyességét, a legjobbak pedig labdát nyerhetnek.
Keresztesi Róbert hangsúlyozta: célja a freestyle foci és a sportolás népszerűsítése. A rendezvény minden érdeklődő számára ingyenes és nyitott.
Az esemény Facebook-linkje itt érhető el.
