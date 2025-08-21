Hajdúszoboszlón készül új rekordra a debreceni freestyle focista

Keresztesi Róbert, debreceni freestyle focista nem először hívja fel magára a figyelmet különleges teljesítményeivel. Az elmúlt években több hivatalos rekordot is megdöntött Hajdúszoboszlón: 2022-ben 465 méteren 767 darab világkört mutatott be dekázva, 2023-ban 66 folyamatos brazilkört teljesített, majd 2024-ben saját rekordját megdöntve 115 ismétlést hajtott végre, sőt egy új kategóriát is teremtett, amikor háton fekve vádlival dekázva 245 labdaérintésig jutott.

A debreceni freestyle focista, Keresztesi Róbert idén újabb rekordkísérletre készül

Mi lesz az idei freestyle foci rekordkísérlet?

Az idei kihívás a sarokdekázás lesz, amely külön érdekessége, hogy a magyar freestyle sportban ez az egyetlen Guinness-rekorddal is nyilvántartott gyakorlat. Szász Kitti négyszeres világbajnok sportoló 1 percen belül 110 sarokdekával tartja a csúcsot, míg Kovács Péter „Petike” hátrafelé sétálva teljesített 39,7 métert 43 másodperc alatt. Keresztesi ezúttal egyhelyben végzi majd a sarokdekázást, és célja több száz ismétlés elérése. A kísérletet a Magyar Rekordok Egyesületének regisztrátora, Sebestyén István hitelesíti.

Az esemény a Szoboszlói Nyár programsorozat részeként, az IngatlanBár támogatásával valósul meg. A rekorddöntés mellett egy gyerekeknek szóló dekázóversenyt is rendeznek, ahol 16 éves korig bárki próbára teheti ügyességét, a legjobbak pedig labdát nyerhetnek.

Keresztesi Róbert hangsúlyozta: célja a freestyle foci és a sportolás népszerűsítése. A rendezvény minden érdeklődő számára ingyenes és nyitott.

