2 órája
Főzőversenyt szerveznek Hajdúdorogon
Forrás: Napló-archív
Hajdúdorogi Ízlelő néven rendeznek főzőversenyt a hajdúsági településen szeptember 13-án, szombaton – olvasható a település közösségi oldalán. A szervezők regisztrációhoz kötik a megmérettetésen való részvételt, melynek szándékát a 06-52/572-135-ös telefonszámon, vagy a [email protected] email címen, illetve személyesen a polgármesteri titkárságon lehet jelezni.
Ami a programokat illeti, 10 órára hirdették meg a főzés kezdetét, a zsűri pedig meglátogatja majd a csapatokat, élőzenés kíséretet kap maga mellé. Fellép majd többek között Henn, koncertet ad a MC Hawer és a Tekknő.
