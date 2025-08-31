augusztus 31., vasárnap

BellaErika névnap

Helyi életstílus

2 órája

Főzőversenyt szerveznek Hajdúdorogon

Címkék#MC Hawer#Hajdúdorogi Ízlelő#koncert

Haon.hu
Főzőversenyt szerveznek Hajdúdorogon

Főzőversenyt szerveznek Hajdúdorogon

Forrás: Napló-archív

Hajdúdorogi Ízlelő néven rendeznek főzőversenyt a hajdúsági településen szeptember 13-án, szombaton – olvasható a település közösségi oldalán. A szervezők regisztrációhoz kötik a megmérettetésen való részvételt, melynek szándékát a 06-52/572-135-ös telefonszámon, vagy a [email protected] email címen, illetve személyesen a polgármesteri titkárságon lehet jelezni.

Ami a programokat illeti, 10 órára hirdették meg a főzés kezdetét, a zsűri pedig meglátogatja majd a csapatokat, élőzenés kíséretet kap maga mellé. Fellép majd többek között Henn, koncertet ad a  MC Hawer és a Tekknő.

 

