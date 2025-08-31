augusztus 31., vasárnap

23 perce

Óriási bejelentés a hajdú-bihari településen, a lakók nagy álma teljesült ezzel! - videóval

Címkék#falunap#Hajdú-Bihar Vármegyei Önkormányzat#Újléta#piac#Pajna Zoltán

Rengetegen várták már ezt a településen. A nagy bejelentés mellett egy fergeteges falunapot is tartottak.

Haon.hu
Óriási bejelentés a hajdú-bihari településen, a lakók nagy álma teljesült ezzel! - videóval

Falunapot tartottak Újlétán, ahol megnyitott az új piac is

Forrás: Facebook / Antal Szabolcs

Új piac nyitott Újlétán – osztotta meg közösségi oldalán Pajna Zoltán, a Hajdú-Bihar Vármegyei Önkormányzat elnöke. Mint írja, szombaton nemcsak azt ünnepelték, hogy elkészült az új, helyi termékeket árusító piac, hanem falunapot is tartottak, a település ugyanis 160 éves lett. 

Falunapot tartottak Újlétán, ahol megnyitott az új piac is
Forrás: Facebook / Antal Szabolcs

A piac 47,4 millió forintos uniós támogatással valósult meg, és célja, hogy fellendítse a helyi gazdaságot. Az új piac nemcsak egy épület, hanem egy közösségi tér, ami: segíti a helyi termelőket abban, hogy eljussanak a vásárlókhoz, hozzájárul a lakosság egészséges és minőségi élelmiszerekhez való jutásához, javítja a településen élők életminőségét. A mai nap színes programkínálattal várták az újlétai és környékbeli embereket, és büszke vagyok a település fejlődésére és arra, hogy a helyi termékek egyre nagyobb szerepet kapnak!

 – olvasható a posztban. 

Fergeteges volt a hangulat az újlétai falunapon

Antal Szabolcs, a választókerület elnöke bejegyzésében kiemelte, Újléta közösségének ereje van, hiszen hagyományait, összetartozását hosszú évtizedeken át ápolja, gyarapítja, melyhez a polgármester asszony, Szimáné Tóth Erzsébet személye elengedhetetlen.

Köszönöm a tiszteletteljes meghívást a falunapra polgármester asszonynak és gratulálok Újléta közösségének, hogy ezen a fontos napon a lakosok együtt voltak, ünnepeltek és szórakoztak

- tette hozzá. 

Tasó László, a térség jelenlegi országgyűlési képviselője videót is megosztott a falunapi tevékenységekről, melyet itt tudtok megnézni:

