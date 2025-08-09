augusztus 9., szombat

Emőd névnap

29°
+36
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Programajánló

1 órája

Egy este, amikor a fények mesélnek Balmazújvároson

Címkék#Hajdú-Bihar Vármegye Önkormányzat#Semsey Kastély#fény

Haon.hu
Egy este, amikor a fények mesélnek Balmazújvároson

Hajdú-Bihar Vármegye Önkormányzata ezúttal Balmazújvárosba viszi a varázst: fénybe borul a Semsey Kastély

Forrás: Semsey Kastély/Facebook

Hajdú-Bihar Vármegye Önkormányzata ezúttal Balmazújvárosba viszi a varázst: fénybe borul a Semsey Kastély – olvasható a Humán fejlesztések Hajdú-Bihar Vármegyében elnevezésű Facebook-oldalon. Az eseményt augusztus 16-án, szombaton 22:30 órakor tartják. A program a TOP Plusz támogatásával valósul meg.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu