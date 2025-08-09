Programajánló
Egy este, amikor a fények mesélnek Balmazújvároson
Hajdú-Bihar Vármegye Önkormányzata ezúttal Balmazújvárosba viszi a varázst: fénybe borul a Semsey Kastély
Forrás: Semsey Kastély/Facebook
Hajdú-Bihar Vármegye Önkormányzata ezúttal Balmazújvárosba viszi a varázst: fénybe borul a Semsey Kastély – olvasható a Humán fejlesztések Hajdú-Bihar Vármegyében elnevezésű Facebook-oldalon. Az eseményt augusztus 16-án, szombaton 22:30 órakor tartják. A program a TOP Plusz támogatásával valósul meg.
