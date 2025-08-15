augusztus 15., péntek

Mária névnap

26°
+37
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Debreceni Virágkarnevál 2025

2 órája

Látványos bemutatókkal csábítottak mindenkit a debreceni Fórumba – fotókkal, videóval

Címkék#Debreceni Virágkarnevál#programkínálat#Fórum Debrecen#koncert

Ezúttal sem maradt el az egyik legkedvesebb esemény. A Debreceni Virágkarnevál látványos táncbemutatói már megérkeztek a debreceni Fórumba.

Haon.hu

Az idei évben sem hagyta el hagyományos kísérőprogramjait a Debreceni Virágkarnevál. Látványos bemutatók, koncertek, különféle érdekes és izgalmas események kicsiknek és nagyoknak a város több pontján. E sorba tartozik a Táncol a város című kezdeményezés is, amelyen helyi művészeti csoportok szórakoztatják a közönséget. 

debreceni virágkarnevál táncol a város
Ismét Táncol a város a Debreceni Virágkarneválon
Forrás: Vida Márton Péter

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

Táncolt a város a Debreceni Virágkarnevál programján

A Debreceni Virágkarnevál programkínálatának egyik legkedvesebb darabja a Táncol a város, hiszen az év közben egy kis közösséget alkotó táncosok kilépnek a próbatermek falai közül, hogy megmutassák, min dolgoztak az elmúlt hónapokban. 

Látványos bemutatók Debrecenben

Fotók: Katona Ákos

Augusztus 15-én se volt másképp, a debreceni Fórumban felejthetetlen koreográfiáknak lehettek szemtanúi az arra járók. 

Ne maradj le a Debreceni Virágkarnevál programjairól. Idén idén is rengeteg élmény, esemény várja a cívisvárosba látogatókat. Az alábbiakban összegyűjtöttünk mindent, amit az idei rendezvényről tudni érdemes:

Ajánljuk még:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu