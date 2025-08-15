Látványos bemutatókkal csábítottak mindenkit a debreceni Fórumba – fotókkal, videóval

Az idei évben sem hagyta el hagyományos kísérőprogramjait a Debreceni Virágkarnevál. Látványos bemutatók, koncertek, különféle érdekes és izgalmas események kicsiknek és nagyoknak a város több pontján. E sorba tartozik a Táncol a város című kezdeményezés is, amelyen helyi művészeti csoportok szórakoztatják a közönséget.

Ismét Táncol a város a Debreceni Virágkarneválon

Forrás: Vida Márton Péter

A Debreceni Virágkarnevál programkínálatának egyik legkedvesebb darabja a Táncol a város, hiszen az év közben egy kis közösséget alkotó táncosok kilépnek a próbatermek falai közül, hogy megmutassák, min dolgoztak az elmúlt hónapokban.