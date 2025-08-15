2 órája
Látványos bemutatókkal csábítottak mindenkit a debreceni Fórumba – fotókkal, videóval
Ezúttal sem maradt el az egyik legkedvesebb esemény. A Debreceni Virágkarnevál látványos táncbemutatói már megérkeztek a debreceni Fórumba.
Az idei évben sem hagyta el hagyományos kísérőprogramjait a Debreceni Virágkarnevál. Látványos bemutatók, koncertek, különféle érdekes és izgalmas események kicsiknek és nagyoknak a város több pontján. E sorba tartozik a Táncol a város című kezdeményezés is, amelyen helyi művészeti csoportok szórakoztatják a közönséget.
Táncolt a város a Debreceni Virágkarnevál programján
A Debreceni Virágkarnevál programkínálatának egyik legkedvesebb darabja a Táncol a város, hiszen az év közben egy kis közösséget alkotó táncosok kilépnek a próbatermek falai közül, hogy megmutassák, min dolgoztak az elmúlt hónapokban.
Látványos bemutatók DebrecenbenFotók: Katona Ákos
Augusztus 15-én se volt másképp, a debreceni Fórumban felejthetetlen koreográfiáknak lehettek szemtanúi az arra járók.
Ne maradj le a Debreceni Virágkarnevál programjairól. Idén idén is rengeteg élmény, esemény várja a cívisvárosba látogatókat. Az alábbiakban összegyűjtöttünk mindent, amit az idei rendezvényről tudni érdemes:
Debreceni Virágkarnevál 2025: minden, amit tudni érdemes az idei virágünnepről
