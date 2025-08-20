1 órája
Táncosok, virágkocsik a 80-as évekből: majd' 40 éve is nagyot szólt a Debreceni Virágkarnevál – fotókkal
59 évvel ezelőtt rendezték meg először ezt a nagyszabású rendezvényt a cívisvárosban. Mutatjuk, milyen volt 1987-ben a Debreceni Virágkarnevál.
Vissza az 1987-es, XVIII. Debreceni Virágkarneválra – kezdte bejegyzését a közösségi oldalán a MNL Hajdú-Bihar Vármegyei Levéltára. Mint írják, kiváló alkotásokban már ekkor sem volt hiány – érdemes megfigyelni, hogyan alakult és változott a karneváli környezet az évek során.
Képeken az 1987-es Debreceni Virágkarnevál
Idén 59 éves a Debreceni Virágkarnevál, amely évről évre több látogatót vonz a cívisvárosba. Számos programmal, felvonulásokkal, táncokkal és nagyszabású koncertekkel várják a látogatókat. 1987-ben ilyen virágkocsikkal találkozhattak a nézők:
Ilyen volt a Debreceni Virágkarnevál 1987-benFotók: Facebook / MNL Hajdú-Bihar Vármegyei Levéltára
