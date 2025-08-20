augusztus 20., szerda

István névnap

30°
+31
+12
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Debreceni Virágkarnevál

1 órája

Táncosok, virágkocsik a 80-as évekből: majd' 40 éve is nagyot szólt a Debreceni Virágkarnevál – fotókkal

Címkék#debreceni virágkarnevál#debrecen#retro

59 évvel ezelőtt rendezték meg először ezt a nagyszabású rendezvényt a cívisvárosban. Mutatjuk, milyen volt 1987-ben a Debreceni Virágkarnevál.

Haon.hu

Vissza az 1987-es, XVIII. Debreceni Virágkarneválra – kezdte bejegyzését a közösségi oldalán a MNL Hajdú-Bihar Vármegyei Levéltára. Mint írják, kiváló alkotásokban már ekkor sem volt hiány – érdemes megfigyelni, hogyan alakult és változott a karneváli környezet az évek során.

Ilyen volt az 1987-ben a Debreceni Virágkarnevál
Ilyen volt az 1987-ben a Debreceni Virágkarnevál
Forrás: íFacebook / MNL Hajdú-Bihar Vármegyei Levéltára

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

Képeken az 1987-es Debreceni Virágkarnevál 

Idén 59 éves a Debreceni Virágkarnevál, amely évről évre több látogatót vonz a cívisvárosba. Számos programmal, felvonulásokkal, táncokkal és nagyszabású koncertekkel várják a látogatókat. 1987-ben ilyen virágkocsikkal találkozhattak a nézők:

Ilyen volt a Debreceni Virágkarnevál 1987-ben

Fotók: Facebook / MNL Hajdú-Bihar Vármegyei Levéltára

Ajánljuk még:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu