Fényárban úszott a debreceni belváros szombat este – fotókkal, videóval

Érdekes és látványos programokkal készültek idén is a Debreceni Virágkarnevál szervezői. A Kossuth téren esténként ingyenes koncertekre várják a bulizni vágyókat, a hangulatot pedig csak tovább fokozza a város ikonikus épületein megjelenő fényfestés.

A Debreceni Virágkarneválra fényfestésbe borultak a belváros épületei

Forrás: Katona Ákos

Szombat este a Debreceni Népi Együttes fennállásának 75. évfordulója alkalmából adott jubileumi gálaműsort, majd a The Biebers lépett színpadra. A hangulatot pedig a Kossuth tér épületeinek fényfestése csak tovább fokozta.