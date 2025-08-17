1 órája
Fényárban úszott a debreceni belváros szombat este – fotókkal, videóval
Nemcsak a koncert, a nézőtér is látványos. Fényfestésbe borult több Kossuth téri épület a Debreceni Virágkarneválra.
Érdekes és látványos programokkal készültek idén is a Debreceni Virágkarnevál szervezői. A Kossuth téren esténként ingyenes koncertekre várják a bulizni vágyókat, a hangulatot pedig csak tovább fokozza a város ikonikus épületein megjelenő fényfestés.
Szombat este a Debreceni Népi Együttes fennállásának 75. évfordulója alkalmából adott jubileumi gálaműsort, majd a The Biebers lépett színpadra. A hangulatot pedig a Kossuth tér épületeinek fényfestése csak tovább fokozta.
Fényfestés a Kossuth téren a Debreceni Virágkarnevál alattFotók: Katona Ákos
