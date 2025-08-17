augusztus 17., vasárnap

Jácint névnap

26°
+37
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Fényfestés

1 órája

Fényárban úszott a debreceni belváros szombat este – fotókkal, videóval

Címkék#Debreceni Virágkarnevál#The Biebers#fényfestés

Nemcsak a koncert, a nézőtér is látványos. Fényfestésbe borult több Kossuth téri épület a Debreceni Virágkarneválra.

Haon.hu

Érdekes és látványos programokkal készültek idén is a Debreceni Virágkarnevál szervezői. A Kossuth téren esténként ingyenes koncertekre várják a bulizni vágyókat, a hangulatot pedig csak tovább fokozza a város ikonikus épületein megjelenő fényfestés. 

202508_Fényfestés_KÁ_HBN (25)
A Debreceni Virágkarneválra fényfestésbe borultak a belváros épületei
Forrás: Katona Ákos

Közcím

Szombat este a Debreceni Népi Együttes fennállásának 75. évfordulója alkalmából adott jubileumi gálaműsort, majd a The Biebers lépett színpadra. A hangulatot pedig a Kossuth tér épületeinek fényfestése csak tovább fokozta.

Fényfestés a Kossuth téren a Debreceni Virágkarnevál alatt

Fotók: Katona Ákos

 

Érdekelnek a Debreceni Virágkarnevál 2025-ös programjai? Kattints erre a cikkünkre, s tudj meg többet az idei eseményekről:

Ajánljuk még:

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu