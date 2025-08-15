3 órája
Ezért gyűlt össze sok ember péntek délután a debreceni Dósa nádor téren – fotókkal, videóval
Új látványossággal készülnek idén a szervezők. Ez épül a Debreceni Virágkarneválra.
Különleges alkotás készül augusztus 15. és 19. között a Dósa nádor téren: pénteken megkezdődött a Debreceni Virágkarnevál közösségi virágkocsijának feldíszítése. Ahogy arról korábban beszámoltunk, az idei évben új hagyományt indított el a város leghíresebb rendezvényének szervezői. Összesen 240 cserepes virágot osztottak ki, ezek fogják díszíteni a Debrecen közösségi virágkocsiját.
Teljesen újfajta virágkocsit jelentettek be, ez lesz az idei debreceni karnevál egyik legkedvesebb attrakciója
Így készül a Debreceni Virágkarnevál közösségi virágkocsija
A Debreceni Virágkarnevál új attrakciójának ötlete 120 évvel ezelőttre vezethető vissza. A Debreceni Nőegylet 1950-ben egy új mentőkocsi beszerzése mellett határozta el magát, s hogy támogatást szerezzenek ehhez, eldíszítettek egy szekeret, melyet felvonultattak a városban. A történelem most megismétli önmagát, s a város közösségi virágkocsija kovácsolja össze a debrecenieket.
Közösségi virágkocsi díszítésFotók: Katona Ákos
Augusztus 19-ig mindennap 17 és 19 óra között várják mindazokat, akik részt szeretnének venni a közösségi virágkocsi díszítésében, amely szárazvirággal és élő növényekkel készül.
Ne maradj le a Debreceni Virágkarnevál programjairól. Idén idén is rengeteg élmény, esemény várja a cívisvárosba látogatókat. Az alábbiakban összegyűjtöttünk mindent, amit az idei rendezvényről tudni érdemes:
Debreceni Virágkarnevál 2025: minden, amit tudni érdemes az idei virágünnepről
