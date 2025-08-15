augusztus 15., péntek

Mária névnap

26°
+37
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
A közösség erejével

3 órája

Ezért gyűlt össze sok ember péntek délután a debreceni Dósa nádor téren – fotókkal, videóval

Címkék#Debreceni Virágkarnevál#Debrecen#virágkocsi

Új látványossággal készülnek idén a szervezők. Ez épül a Debreceni Virágkarneválra.

Haon.hu

Különleges alkotás készül augusztus 15. és 19. között a Dósa nádor téren: pénteken megkezdődött a Debreceni Virágkarnevál közösségi virágkocsijának feldíszítése. Ahogy arról korábban beszámoltunk, az idei évben új hagyományt indított el a város leghíresebb rendezvényének szervezői. Összesen 240 cserepes virágot osztottak ki, ezek fogják díszíteni a Debrecen közösségi virágkocsiját. 

Közösségi virágkocsi készül a Debreceni Virágkarneválra
A történelem előtt hajt fejet a Debreceni Virágkarnevál közösségi virágkocsija
Forrás: Katona Ákos

 

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

Így készül a Debreceni Virágkarnevál közösségi virágkocsija

A Debreceni Virágkarnevál új attrakciójának ötlete 120 évvel ezelőttre vezethető vissza. A Debreceni Nőegylet 1950-ben egy új mentőkocsi beszerzése mellett határozta el magát, s hogy támogatást szerezzenek ehhez, eldíszítettek egy szekeret, melyet felvonultattak a városban. A történelem most megismétli önmagát, s a város közösségi virágkocsija kovácsolja össze a debrecenieket. 

Közösségi virágkocsi díszítés

Fotók: Katona Ákos

Augusztus 19-ig mindennap 17 és 19 óra között várják mindazokat, akik részt szeretnének venni a közösségi virágkocsi díszítésében, amely szárazvirággal és élő növényekkel készül.

Ne maradj le a Debreceni Virágkarnevál programjairól. Idén idén is rengeteg élmény, esemény várja a cívisvárosba látogatókat. Az alábbiakban összegyűjtöttünk mindent, amit az idei rendezvényről tudni érdemes:

Ajánljuk még:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu