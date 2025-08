Szegedi passzírozott halászlé is készült a 30. Csegei Rév Napon a Tisza partján – fotókkal, videóval!

Kerek évszámot ünnepelnek augusztus 2-án, az utolsó nyári hónap szombatján Tiszacsegén. Idén 30. alkalommal rendezték meg a Csegei Rév Napot a Tisza partján, ahol középpontban a halászlé, és a horgászat volt, de a délelőtti órákban többnyire a versenyzőkön volt a hangsúly. A közösség ünnepén kilenc bátor csapat ragadta meg a fakanalat, hogy összehozza az idei év legfinomabb halászlevét. Nem sokkal 9 óra után érkeztünk a Tisza-partra, többnyire a versenyzőkkel találkoztunk, még egyengették a felállított sátraikat, hagymát aprítottak, de akadtak olyanok, akik kora reggel érkeztek, és már rotyogott a finom halétel a bográcsban.

A Csegei Rév Nap idén is megmozgatta a horgászokat és a "séfeket"

Fotó: Vida Marton Peter / Forrás: Vida Márton Péter

Csegei Rév Nap 2025

Az árusok már gondosan kiterítették értékeiket az asztalokra, a fonott kosarak is ott díszelegtek a bejáratnál, illetve az édességes pult is úgy volt megtömve, ahogyan annak lennie kell. Többen sürögtek-forogtak a sátrak mögött, a szervezők több bográcsban főzték a halászlevet, hogy a finom étekre éhező vendégek is bőven fogyaszthassanak.

Szóba elegyedtünk velük, és érdekességként megosztották, három évtizeddel ezelőtt, amikor megtartották az első rendezvényt, akkor még „Csege Napoknak” nevezték, ugyanis a kezdetekben több napon át tartott a rendezvény. Ezeken a napokon leginkább az idősebb csegei emberek találkoznak a jelenkor fiataljaival, ilyenkor a régmúlt történetei elevenednek meg, szóval az összetartozás az, ami kulcsfontosságú a Csegei Rév Napon.

Horgászat és halászléfőző verseny

Kora reggel, 7 órakor kezdődött a horgászverseny az Ördögfoki-sétányon, a Tiszavirág utca végén. Ezzel párhuzamosan, 8 és 12 óra között a halászléfőző versenyen mutathatták meg a csapatok, hogy ők főzik a legfinomabb halászlevet. Minden csapat kapott 2 kilogramm afrikai harcsafilét, sátrat, asztalt és padot, azonban most nem volt szükség gyújtóra és hasított tűzifára, mivel a főzés csak gázzal történhetett. A bátor vállalkozók többsége helyi lakos, de érkeztek Mikepércsről is.

Idén talán ötödjére veszünk részt a rendezvényen, nagyon szeretjük a halászléfőző versenyt, mert magát a halat is nagyon szereti nálunk az egész család. Eddig talán 2-3-szor nyertük meg. Horgászunk is, a szerelem a Balaton, de egyébként a Tisza-tónál, illetve a Látóképi-tározónál szoktam horgászni. Járunk többfelé az országban hasonló főzőversenyekre. Legközelebb Vácra megyünk, ott különleges halételeket fogunk készíteni

– fogalmazott Szőllősi Miklós, aki azt is elárulta, hogyan készül a szerinte tökéletes halászlé.