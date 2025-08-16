Visszatért a Beer by Lake! Ilyen volt a péntek esti hangulat a Nagyerdő sörkertjében – fotókkal

Évek óta visszatérő program a Debreceni Virágkarnevál kínálatában a Beer by Lake. A Nagyerdő szívében idén szeptember 15. és 20. között várják a különleges italok, kézműves sörök és a gasztroélmények kedvelőit.

Idén sem maradt el a Debreceni Virágkarnevál ingyenes fesztiválja, a Beer by Lake

Forrás: Katona Ákos

Elindult a buli a Nagyerdőn, megkezdődött a Beer by Lake

Évek óta hagyomány, hogy nemcsak az államalapítás ünnepén borul virágba a város, hanem a Debreceni Virágkarnevál programjai egy teljes héten át tartanak. A karneváli hét kísérő rendezvényei között találjuk a Beer by Lake (Nagyerdei Sörkert) ingyenes fesztivált, mely évről-évre tömegeket vonz. Az első estére a Haon fotóriportere is kilátogatott. Ott voltál? Keresd magad a fotókon!