Visszatért a Beer by Lake! Ilyen volt a péntek esti hangulat a Nagyerdő sörkertjében – fotókkal
Sörcsapok, nyugágyak, jó hangulat és buli. A Beer by Lake visszatért a Nagyerdőre!
Évek óta visszatérő program a Debreceni Virágkarnevál kínálatában a Beer by Lake. A Nagyerdő szívében idén szeptember 15. és 20. között várják a különleges italok, kézműves sörök és a gasztroélmények kedvelőit.
Elindult a buli a Nagyerdőn, megkezdődött a Beer by Lake
Évek óta hagyomány, hogy nemcsak az államalapítás ünnepén borul virágba a város, hanem a Debreceni Virágkarnevál programjai egy teljes héten át tartanak. A karneváli hét kísérő rendezvényei között találjuk a Beer by Lake (Nagyerdei Sörkert) ingyenes fesztivált, mely évről-évre tömegeket vonz. Az első estére a Haon fotóriportere is kilátogatott. Ott voltál? Keresd magad a fotókon!
Ilyen volt az idei Beer by Lake DebrecenbenFotók: Katona Ákos
