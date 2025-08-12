Ritka, afrikai állatot fotóztak Hajdú-Biharban! Ilyet felénk még állatkertben sem látni!

Az egyik püspökladányi csoportban tették közzé azt a nem mindennapi képet, ahol a fehér gólyák között egy igazi ritkasággal is lehetett találkozni. A gólyák között ugyanis feltűnt egy batla is. Az Afrikában őshonos állat Magyarországon fokozottan védett, természetvédelmi értéke 500 ezer forint.

Batla és fehér gólya Püspökladány és Nádudvar határában

Fotó: Kiss Sándor / Forrás: Facebook/Képek, beszámolók Püspökladány és környéke természeti kincseiről

Ez a fotó akár Afrikában is készülhetett volna, de megnyugtatok mindenkit, nem kellett ilyen messzire menni érte. Szombaton a kora esti órákban, Püspökladány és Nádudvar határában jártam, mikor megpillantottam egy mocsaras részen a számos fehér gólya között a sötét "csodabogarat", vagy inkább csoda madarat. Nem gondoltam volna, itt is találkozhatok batlával, hiszen nagyon kevés helyen fordul elő hazánkban, fészkelése pedig még ritkább

- fűzte hozzá a bejegyzéshez a szerző.

Ez is érdekelhet: