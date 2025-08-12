augusztus 12., kedd

Klára névnap

26°
+31
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Helyi életstílus

3 órája

Ritka, afrikai állatot fotóztak Hajdú-Biharban! Ilyet felénk még állatkertben sem látni!

Címkék#védett állat#Püspökladány#batla#Nádudvar

Az Afrikában őshonos állat természetvédelmi értéke fél millió forint. Fokozottan védett fajt fotóztak Hajdú-Biharban.

Haon.hu

Az egyik püspökladányi csoportban tették közzé azt a nem mindennapi képet, ahol a fehér gólyák között egy igazi ritkasággal is lehetett találkozni. A gólyák között ugyanis feltűnt egy batla is. Az Afrikában őshonos állat Magyarországon fokozottan védett, természetvédelmi értéke 500 ezer forint.

Batla és fehér gólya Püspökladány és Nádudvar határában
Batla és fehér gólya Püspökladány és Nádudvar határában
Fotó: Kiss Sándor / Forrás: Facebook/Képek, beszámolók Püspökladány és környéke természeti kincseiről

Ez a fotó akár Afrikában is készülhetett volna, de megnyugtatok mindenkit, nem kellett ilyen messzire menni érte. Szombaton a kora esti órákban, Püspökladány és Nádudvar határában jártam, mikor megpillantottam egy mocsaras részen a számos fehér gólya között a sötét "csodabogarat", vagy inkább csoda madarat. Nem gondoltam volna, itt is találkozhatok batlával, hiszen nagyon kevés helyen fordul elő hazánkban, fészkelése pedig még ritkább

- fűzte hozzá a bejegyzéshez a szerző.

Ez is érdekelhet:

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu