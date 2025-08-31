Helyi életstílus
Tanárokat ismertek el a balmazújvárosi intézményben
Forrás: BSZC Veres Péter Gimnázium, Technikum és Szakképző Iskola/Facebook
Több tanár jubilált a BSZC Veres Péter Gimnázium, Technikum és Szakképző Iskolában – osztotta meg közösségi oldalán a balmazújvárosi intézmény.
Kollégáinkat köszöntöttük abból a jeles alkalomból, hogy 25, illetve 30 évet töltöttek el a pedagógus pályán. Szeretettel gratulálunk! További munkájukhoz sok sikert és jó egészséget kívánunk!
– olvasható a posztban.
