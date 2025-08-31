augusztus 31., vasárnap

Tanárokat ismertek el a balmazújvárosi intézményben

Címkék#Balmazújváros#tanár#pedagógus

Forrás: BSZC Veres Péter Gimnázium, Technikum és Szakképző Iskola/Facebook

Több tanár jubilált a BSZC Veres Péter Gimnázium, Technikum és Szakképző Iskolában – osztotta meg közösségi oldalán a balmazújvárosi intézmény. 

Kollégáinkat köszöntöttük abból a jeles alkalomból, hogy 25, illetve 30 évet töltöttek el a pedagógus pályán. Szeretettel gratulálunk! További munkájukhoz sok sikert és jó egészséget kívánunk!

 – olvasható a posztban.

 

