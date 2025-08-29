2 órája
Imádja az állatokat Balmazújváros polgármestere, sőt, mentett kutyáira a legbüszkébb!
Forrás: Facebook / Dr. Varga Marina
Varga Marina már többször megmutatta, nagyon fontos számára az állatvédelem. Legutóbb Facebook-posztjában írta le részletesen, kedvenceivel milyen kapcsolatot ápol. Bejegyzésében kiemelte, José és Charlotte már régóta mellette vannak. Mintegy 14 éve, 2011-ben talált rájuk Balmazújváros utcáin, és azóta az élete részei, szereti őket.
Akkor és most is rendkívüli szerepet tölt be az állatvédelem az életemben és közel hat éve a kisfiam életében is, sosem lehet elég korán kezdeni. Örömmel tájékoztatom Balmazújváros lakosait, hogy augusztus 20-án, nemzeti ünnepünkön egy új, szigorúbb és átfogóbb állatvédelmi törvény lépett hatályba Magyarországon. Ez a jogszabály nem csupán egy adminisztratív változás. Ez egy üzenet: Elkötelezettek vagyunk a kiszolgáltatott állatok védelme mellett, és elítéljük az állatkínzás minden formáját
– áll a posztban.
