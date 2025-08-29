augusztus 29., péntek

BeatrixErna névnap

35°
+33
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Helyi életstílus

2 órája

Imádja az állatokat Balmazújváros polgármestere, sőt, mentett kutyáira a legbüszkébb!

Címkék#Varga Marina#Balmazújváros#állatvédelem

Haon.hu
Imádja az állatokat Balmazújváros polgármestere, sőt, mentett kutyáira a legbüszkébb!

Imádja az állatokat Balmazújváros polgármestere, Varga Marina

Forrás: Facebook / Dr. Varga Marina

Varga Marina már többször megmutatta, nagyon fontos számára az állatvédelem. Legutóbb Facebook-posztjában írta le részletesen, kedvenceivel milyen kapcsolatot ápol. Bejegyzésében kiemelte, José és Charlotte már régóta mellette vannak. Mintegy 14 éve, 2011-ben talált rájuk Balmazújváros utcáin, és azóta az élete részei, szereti őket.

Akkor és most is rendkívüli szerepet tölt be az állatvédelem az életemben és közel hat éve a kisfiam életében is, sosem lehet elég korán kezdeni. Örömmel tájékoztatom Balmazújváros lakosait, hogy augusztus 20-án, nemzeti ünnepünkön egy új, szigorúbb és átfogóbb állatvédelmi törvény lépett hatályba Magyarországon. Ez a jogszabály nem csupán egy adminisztratív változás. Ez egy üzenet: Elkötelezettek vagyunk a kiszolgáltatott állatok védelme mellett, és elítéljük az állatkínzás minden formáját

 – áll a posztban.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu