A debreceni Mászlai Jánosné 90. életévét töltötte be! Isten éltesse sokáig!

A debreceni Mászlai Jánosné augusztus 25-én, hétfőn töltötte be 90. életévét. Erről Becsky István önkormányzati képviselő számolt be Facebook-oldalán. „Igazán szívet melengető volt azzal kezdeni a hetet, hogy városunk nevében felköszöntsem őt családja körében. Isten éltesse, jó egészséget kívánok” – olvasható a bejegyzésben.