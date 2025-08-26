augusztus 26., kedd

A debreceni Mászlai Jánosné 90. életévét töltötte be! Isten éltesse sokáig!

A debreceni Mászlai Jánosné 90. életévét töltötte be! Isten éltesse sokáig!

Mászlai Jánosnét 90. születésnapján Becsky István önkormányzati képviselő is felköszöntötte

Forrás: Becsky István/Facebook

A debreceni Mászlai Jánosné augusztus 25-én, hétfőn töltötte be 90. életévét. Erről Becsky István önkormányzati képviselő számolt be Facebook-oldalán. „Igazán szívet melengető volt azzal kezdeni a hetet, hogy városunk nevében felköszöntsem őt családja körében. Isten éltesse, jó egészséget kívánok” – olvasható a bejegyzésben.

 

