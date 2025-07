Tengerpart és all inclusive ennyi pénzért? Ez most a legnépszerűbb úti cél Debrecenből repülővel!

Az albán riviéra vitte és még mindig viszi a pálmát nálunk, nem sokkal követi Törökország, majd Barcelona, illetve Ciprust is imádják a környékbeliek. Általában a legtöbb érdeklődő úgy keres meg minket, hogy hova lehet utazni Debrecenből, szóval legelőször ezek a desztinációk kerülnek a középpontba. Albánia és Törökország elérhető 300 ezer forintból, amibe benne van az all inclusive ellátás, valamint a 6 éjszaka, mivel ugye chaterjáratokkal teljes hetekről beszélhetünk. Barcelona már valamennyivel drágább, illetve ott a hasonló árak a félpanziót takarják; továbbá azt is látni kell, hotelban vagy apartmanban szállunk meg. Ciprus drágább kategória, főleg, ha ott már valamivel komolyabb hotelt és nem apartmant keresünk, és teljes ellátást kérünk