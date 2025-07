Újabb fejlesztésekre került sor a népszerű debreceni horgászhelyen

„Idén már több csinosítás is történt a népszerű debreceni tó életében, a legutóbbi egy stéggel megerősített kikötő megépítése volt a halőrház mögött, mely már régóta szerepelt terveinkben” – olvasható a Látóképi-tározó oldalán. Mint írják, július közepén két napon keresztül fúrtak-faragtak, vágtak, építettek, szegeltek a kollégák és önkéntes alapon a horgászok, hogy elkészüljön a kikötő is végre. „Egyesületünk több csónakot is beszerzett az elmúlt években, mely egy ekkora területű tó elengedhetetlen és fontos eszköze. Télvíz idején garázsban van a helyük, de az év nagy részében fontos nekik egy hely, ahol nem a horgászoktól vesszük el a helyet, de bármikor rendelkezésre állnak kollégáinknak. A porta mögötti területet megtisztították, majd csónak segítségével cölöpöket vertek le, aztán a deszkák is a helyükre kerültek” – olvasható a bejegyzésben.