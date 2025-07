Egy nap, ami megmutatta, mire képes az összefogás: Monostorpályiban rendezték meg az első Összefogás Napját

Szombaton tartották Monostorpályiban az első Összefogás Napját, amely nemcsak a település életében volt kiemelkedő esemény, hanem példaértékű összefogásról is tanúskodott. A rendezvény megvalósításában nemcsak az önkormányzat, hanem számos helyi vállalkozó, civil segítő és önkéntes is részt vett – mindenki egy közös célért: hogy egy tartalmas, emlékezetes és közösségépítő napot tölthessenek együtt a falubeliek és a környékbeliek – számolt be róla hivatalos oldalán Hajdú-Bihar Vármegye Önkormányzata.

Egésznapos programkavalkád Monostorpályiban

Az egésznapos programkavalkádra a környező településekről is sokan érkeztek. A nap motoros felvonulással indult, amit főzőverseny, VR sátor, népi játszóház, gyermekkoncertek, airsoft lövészet, valamint lovagoltatás követett. A legkisebbektől az idősekig minden korosztály megtalálta a számára legizgalmasabb programot. A rendezvényt színpadi fellépők és élőzene színesítette, a jó hangulat egészen éjfélig kitartott.

A Hajdú-Bihar Vármegyei Önkormányzat közleményében kiemelte: az esemény valóban bebizonyította, mekkora ereje van a közös munkának. A monostorpályiak számára nem új keletű dolog az összetartás, de az Összefogás Napja mindezt látványosan megerősítette: ha együtt dolgoznak, minden lehetséges.

