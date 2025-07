Mindössze 14 óra alatt 164 kiló halat fogtak a hajdú-bihari víztározónál!

Ismét gyönyörű fogásokról lehet beszámolni a népszerű debreceni horgászhely tekintetében, ugyanis a kíméleti melletti rész, a 6. álláson termetes halak akadtak horogra – olvasható a Látóképi tározó közösség oldalán.

Mint írják, ezúttal Nagy Illés osztotta meg élményeit, amit ezúton is köszönnek és gratulálnak a horgásznak. „Szeretném megosztani, milyen gyönyörű szép halakat sikerült fogni a nagy meleg ellenére is, azonban azt is ki kell hangsúlyozni: nagy harcot kellett vívni a rengeteg szúnyog és hangya ellen is! Pihenés nem sok volt, az első 14 órában 164 kilogramm halat fogtunk, utána már nem mértük. Rengeteg 10 kilogramm feletti hal is jött már, nem tudtuk követni annyi volt, de még egyszer ugyan ennyi biztos jött. Mindez 61 óra alatt történt” – olvasható a bejegyzésben. Kiemelve, a legnagyobb hal több mint 17 kilós volt.