Rendbe hozták az utat a hajdú-bihari tó körül, ezt imádni fogják a horgászok!

Évekkel ezelőtt a Ponty-Centrum Horgász Egyesület azt a célt tűzte ki elsődleges feladatai között, hogy bármilyen időben meg lehessen közelíteni a Látóképi-tározót a horgászoknak – osztotta meg közösségi oldalán a víztározó.

– Évtizedekig ugyanis az időjárási körülmények határozták meg azt, hogy be lehet-e jutni kocsival, vagy éppen ki tud-e jutni a felázott, agyagos úton a horgász. Ennek már jó ideje vége, a belső íven ugyanis végig lehet közlekedni a stabilizált útnak köszönhetően, melyet időnként azért kátyúzni, javítani kell. Ebben az évben több fejlesztés is megvalósult és fog is még, az egyik az út rendbehozatala volt. Nos, örömmel jelentjük, hogy ez megvalósult: kiváló minőségű, mart aszfaltos, kátyútól mentes úton közelíthetők meg a tó horgászhelyei újra – olvasható a bejegyzésben.