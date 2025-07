Elindult az amurszezon: idén lesz vajon óriás a Látóképen?

A nyár és a felmelegedő víz többek közt azt is sugallja, hogy eljött az amurhorgászat ideje – olvasható a Látóképi-tározó közösségi oldalán.

A tavalyi évben többen kezdtek el az amurra célzottan horgászni a Látóképen, ami látszott a fogásokon is, és idén is kaptunk már pár fotót néhány nádrágó megfogásáról. Nagy László a debreceni ágban horgászott július elején, és sikerült is egy jó erőben levő, 13,50 kilogrammos példányt becsapni az éjszaka folyamán. A drónfelvételek alapján kijelenthetjük, hogy ettől jóval nagyobb példányok is úszkálnak. Kíváncsian várjuk, hogy a régi, híres állományból megmaradt példányok közül vajon kerül-e horogra idén – írják a bejegyzésben.