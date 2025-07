Idén is a húrok közé csaptak a Debreceni Egyetem oktatói: rocklegendák dalait hozta el az Impact Project a Campusra

Pink Floyd, Deep Purple, LGT, Omega – a legnagyobb klasszikus rockzenekarok slágereit bújtatta új köntösbe az egyetemi kötődésű Impact Project a Campus Fesztivál második napján. A koncerten Szilvássy Zoltán rektor és Bács Zoltán kancellár is színpadra lépett – olvasható az unideb.hu-n. Mint írják, az Impact Projectet (IP) 2016-ban alapította Szilvássy Zoltán, a Debreceni Egyetem rektora és Tőzsér József rektorhelyettes, az Android együttes billentyűse. A zenekar célja, hogy a rock klasszikusokat modern formában szólaltassák meg.

A két alapító és a szintén törzstagnak számító Szabó László mellett a zenekarban az Android és a Tűzlabda együttesek zenészei is közreműködnek, de rajtuk kívül gyakran vendégelőadók is fellépnek. Köztük néhány éve már Bács Zoltán, a Debreceni Egyetem kancellárja is, aki ezúttal Eric Clapton és az LGT egy-egy szerzeményét énekelte a Made in Debrecen X Hangfoglaló Színpadon.

Hozzám minden zenei műfaj nagyon közel áll, de ha énekelni kell, akkor inkább dallamosabb popzenét vagy könnyedebb rockot választok. Korábban nem nagyon énekeltem közönség előtt. Körülbelül 15 éve kezdődött nálam ez a hobbi, amikor egy meccsre utaztunk a barátaimmal Horvátországba és végigénekeltük az utat. Akkor mondták nekem, hogy érdemes lenne színpadon is kipróbálni magam. Kicsit izgultam most, mert kevés volt a próbalehetőség és a torkom is fájt kicsit, de úgy érzem, nagyon jól sikerült így is a fellépés

– hangsúlyozta a kancellár.

Bács Zoltán ezúttal Eric Clapton és az LGT egy-egy szerzeményét énekelte

Az együttes repertoárjában ezúttal is főként a hetvenes évek magyar, illetve külföldi klasszikusai szerepeltek.

Ebben a bandában nagyon jól érzi magát az ember. Pont úgy szól, mint az eredeti gimnáziumi zenekarom 50 évvel ezelőtt. Az élet spektruma borzasztóan tág, mi zenélünk, hegedülünk, dobolunk, tudományos előadás tartunk, projekteket viszünk. Én ettől érzem teljesnek az életemet

– nyilatkozta Szilvássy Zoltán rektor, aki a dobok mögé ült az IP csütörtök esti koncertjén.