Apa-fia páros újabb sikere a Látóképi-tározón

Ismét szépen teljesített az apa-fia páros a Látóképi-tározón, a tó közösségi oldalán közzétett bejegyzésben jól látható, mennyire élvezték a közös horgászatot. „Egy hete már beszámoltunk a László család remek horgászatáról, és ahogy ígértük, folytatása is van a múltkori sikereknek. Júliusban újabb halakkal teli napokat zártak, a helyszín ezúttal a 11. számú behúzós hely volt. Legutóbb is három napra érkeztek Látóképre, Gábor csónak segítségével vette üldözőbe a pontyokat, míg Levi a spiccbottal az apróságokat. Mindenben segítve egymást újfent, a múltkorinál is szebb halakat fogva, többször 17 kilogramm fölé jutva súlyban pazar horgászatot zártak” – olvasható a bejegyzésben.